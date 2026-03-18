Makler & Vermittler Podcast startet neues Format für AO-Vermittler
Der „Makler & Vermittler Podcast“ bekommt einen Ableger: Unter dem Titel „AO Next – Agenturen von morgen“ widmet sich ein neues Format gezielt den Belangen von Vermittlern in Ausschließlichkeitsorganisationen – Vermittlern, die im Gegensatz zu Maklern an einen Versicherer gebunden sind.
Ziel des neuen Formats sei ein offener Austausch unter Angehörigen des AO-Vertriebs - ähnlich dem, wie er im Maklerumfeld bereits stattfinde, heißt es von den Hosts des „Makler & Vermittler Podcast“, Tobias Jasper und Nico Vogt.
„Uns wurde immer wieder die Frage gestellt: Wo sind eigentlich die Vermittler im Podcast?“, berichtet Jasper über die Nachfrage, die er speziell zu Inhalten für AO-Vermittler wahrgenommen habe.
Baloise-Spezialist als Moderator
Ideengeber für den neuen Podcast ist Nico Locker, Bereichsleiter Vertriebsentwicklung bei der Baloise Deutschland, der die Folgen auch moderiert. Im Kern soll es darin um interessante Geschäftskonzepte gehen: „Die Challenge ist nicht, ob es moderne Agenturen gibt. Die gibt es. Die Frage ist: Wie viele sind bereit, wirklich transparent zu sein“, formuliert Locker die Herausforderung, die die Initiatoren mit dem Podcast zu überwinden hoffen.
Den „Makler & Vermittler Podcast“ gibt es seit 2017. Neben Jasper und Vogt trat teils auch der Benedikt Deutsch auch dritter Co-Host auf. Neben Podcast-Folgen veranstalten Jasper und Vogt, die selbst als Vermittler tätig sind, auch Community-Events für die Vertriebsbranche.