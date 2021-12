Neues Provisionsmodell der Bayerischen Weniger Marge statt weniger Provision

Gestaffelter Zeitplan für Lebensversicherungs-Produkte



Die gute Nachricht zuerst: Für Makler der Bayerischen ändert sich im ersten Quartal 2015 im Lebensversicherungsgeschäft erst einmal nichts. Der Versicherer wird in diesem Zeitraum nach den bisher gültigen Provisionsregeln vergüten.



Ab April wird es jedoch ernst: Dann senkt die Bayerische die Provisionen für Altersvorsorgeprodukte um zirka 11 Prozentpunkte. Die Bestandsprovisionen bleiben unverändert. Auch die Regeln zur Haftungsdauer bleiben wie gehabt.



Was passiert noch: Produkte mit garantierter Ablaufleistung bekommen zusätzlich eine Laufzeitstaffelung. Den Bewertungszeitraum begrenzen die Münchener auf 35 Jahre. Ausnahme sind die fondsgebundenen Rentenversicherungen ohne Garantie. Hier liegt die Grenze bei 40 Jahren.



In der Biometrie geht es erst 2016 richtig los



Für Biometrie-Produkte müssen Makler ebenfalls keine Hau-Ruck-Aktion befürchten. Trotzdem die Bayerische den Höchstzillmerungssatz der Produkte an das LVRG angepasst hat, bleiben im kommenden Jahr die Courtagen und die Haftungsdauern vollständig unverändert. Mit dieser Regelung senkt der Versicherer die eigene Marge, so heißt es in einem Brief von Bayerische-Vertriebsvorstand Martin Gräfer an den Vertrieb, der DAS INVESTMENT vorliegt.



Allerdings wird es 2016 Veränderungen geben: Dann will der Versicherer die Provisionen auf eine aktivere Kundenbetreuung ausrichten, um eine höhere Betreuungsqualität durch die Makler zu erreichen. Im Einzelnen bedeutet das: Die laufende Vergütung wird 2016 deutlich ansteigen, im Gegenzug müssen Makler sinkende Abschlussprovisionen hinnehmen.



Bayerische in Zahlen



Die laufende Verzinsung der Neuen Bayerischen Beamten Lebensversicherung soll auch im kommenden Jahr auf dem aktuellen Stand von 3,6 Prozent für Verträge mit laufender Beitragszahlung bleiben. Die Gesamtverzinsung beläuft sich auf bis zu 4,05 Prozent. Den Absatzerfolg steigerte die Bayerische nach eigenen Angaben im Vergleich zum Vorjahr um zirka 75 Prozent.