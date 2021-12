Neues Rentenprodukt Aachen-Münchener entwickelt Alternative zum Depot-Vermögen

Die Aachen-Münchener bringt das neue Vorsorgeangebot „Vermögens- und Einkommensplan“ auf den Markt. Dabei handelt es sich um ein Rentenprodukt, dass dem Kunden flexible Gestaltungsmöglichkeiten während Anlage- und Auszahlungsphase lassen soll. So kombiniert der Versicherer Renditechancen, Zinsen und Erträge nach den Wünschen der Kunden. Auch über Anlagestrategie, die Höhe der Einzahlungen und Entnahmen entscheiden diese selbst.Der Kunde soll mit dieser Police nicht darauf festgelegt sein, wann und wie er finanziell vorsorgt und Leistungen bekommt. Das bedeutet:• Ein- und Auszahlungen bestimmt der Kunde grundsätzlich nach eigenem Bedarf in Zeitpunkt und Höhe bis zum Alter von 89 Jahren, dann bildet die Police aus dem vorhandenen Vertragsguthaben eine lebenslange Rente.• Rentenzahlungen sind lebenslang, zeitlich befristet oder parallel aufgeteilt in mehrere Renten möglich.• Auch während einer bereits laufenden Rentenzahlung können Kunden Sonderzahlungen leisten oder Gelder entnehmen.• Im Sparvermögen muss mindestens ein Basisbetrag von 1.500 Euro verbleiben.• Verstirbt die versicherte Person vor Erreichen des 89. Lebensjahres, erhalten die Hinterbliebenen das Gesamtguthaben.Der „Vermögens- und Einkommensplan“ richtet sich besonders an Anleger von Einmalbeiträgen mit mittel- bis langfristiger Anlageabsicht. Kunden sollen auf diese Weise ähnlich wie in einem langfristigen Depot sparen können. Der Startbeitrag beträgt 2.500 Euro. Das Vorsorgevermögen kann mit Sonderzahlungen ab 250 Euro immer wieder aufgestockt werden. Das gilt auch noch nach Rentenbeginn.Sicherheitsorientiert angelegtes Guthaben verzinst die Aachen-Münchener derzeit über die gesamte Laufzeit mit garantierten 1,75 Prozent. Für 2014 beträgt die laufende Verzinsung inklusive Überschussbeteiligung 3,5 Prozent. Bei der renditeorientierten Anlage entwickelt sich das Kapital analog der gewählten Investmentfonds.