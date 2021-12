Neues Team Allianz Global Investors stärkt Themenfonds

Andreas Fruschki

Bild: Allianz GI

Allianz Global Investors (Allianz GI) setzt stärker auf thematische Investitionen. Zum neuen globalen Aktienteam gehören fünf Fondsmanager mit Sitz in Deutschland, Großbritannien, den USA oder Hongkong. Die Leitung übernimmt Andreas Fruschki, seit 2005 Portfoliomanager und Research-Direktor für Europa bei Allianz GI. Fruschki berichtet an den globalen Anlagenchef Steve Berexa. Neuer Research-Direktor wird Ralf Stromeyer.

Die Neuaufstellung unterstreiche die zunehmende Bedeutung thematischer Investitionen, heißt es von Allianz GI. Traditionelle Fondsklassifizierungen nach Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierung stoßen demnach an ihre Grenzen, wenn es darum geht, Trends zu nutzen. Ein Vorteil sei zudem, dass thematische Strategien mit weniger Einschränkungen investieren könnten und oft nicht an einen Referenzindex gebunden seien, so das Unternehmen.

Derzeit verwaltet Allianz GI nach eigenen Angaben 10 Milliarden Euro in thematischen Aktienstrategien. Investiert wird etwa in den Bereich künstliche Intelligenz sowie in Unternehmen, die Lösungen für die Wasserknappheit in vielen Ländern anbieten.