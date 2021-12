Neues Zuhause für DJE-Dachfonds

Die Salzburger Fondsgesellschaft Wallberg Kapital hat das Portfoliomanagement des internationalen Misch-Dachfonds Beta Select (WKN: 937470) übernommen. Ab sofort bietet sie ihn Anlegern unter dem Namen Wallberg Manager Select an. Die Administration übernimmt IP Concept. Bisher managte der Vermögensverwalter Dr. Jens Ehrhardt Kapital (DJE) aus dem bayrischen Pullach den Fonds.Das Portfoliomanagement bei Wallberg leitet ab sofort Stefan Thomas-Barein. Er arbeitete in den vergangenen 14 Jahren für das Münchener Bankhaus Reuschel. Dort managte er die Portfolios der Dachfonds DJE Real Estate (WKN: A0B9GC) und Multi Asset Strategy Growth (WKN: 926359).Die Wallberg Gruppe wurde in diesem Jahr von Thorsten Schrieber gegründet, der bis Mitte vorigen Jahres zum DJE-Vorstand zählte.