Nach anfänglicher Euphorie hat sich das Neugeschäft für Baufinanzierungen im Verlauf des vergangenen Jahres abgekühlt. Insgesamt zeigt sich jedoch eine Stabilisierung.

Das Neugeschäft mit Wohnungsbaukrediten hat sich 2025 zwar stabilisiert – im Jahresverlauf verlor die Entwicklung aber an Schwung. Das geht aus Zahlen der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor, die das Analysehaus Barkow Consulting ausgewertet hat. Im vierten Quartal erreichte das Volumen mit 59,2 Milliarden Euro demnach den niedrigsten Stand des Gesamtjahres.

Dabei hatte das Geschäft zu Jahresbeginn zunächst deutlich zugelegt. Im Januar 2025 war das Neukreditvolumen auf den höchsten Stand seit der Zinswende gestiegen, Vermittler hatten an Banken appelliert, für ausreichend Bearbeitungskapazitäten zu sorgen. Im Jahresverlauf verlangsamte sich das Wachstum jedoch: Während die Wachstumsrate im März noch bei 44 Prozent lag, waren es im November und Dezember nur noch 11 beziehungsweise 15 Prozent.

Bildquelle: Barkow Consulting

Stabile oder wieder steigende Kaufpreise und deutlich höhere Zinsen zum Jahresende hätten das Neugeschäft ausgebremst, so die Analyse von Barkow Consulting. Zudem seien die Nachholeffekte nach dem Zinsschock 2022/23 inzwischen abgeebbt.

Von einer Rückkehr der Krise lässt sich jedoch – trotz der Stagnation übers Jahr hinweg – kaum sprechen. Auf Jahresbasis wurde mit einem Neugeschäft von 241 Milliarden Euro sogar das fünftbeste Ergebnis aller Zeiten erzielt – ein Plus von 21 Prozent gegenüber 2024.

Ausblick 2026: Steigende Zinsen, steigende Kaufpreise

Die Rahmenbedingungen am Immobilienmarkt dürften jedoch auch in diesem Jahr herausfordernd bleiben: Experten rechnen mit weiter steigenden Finanzierungszinsen. Baufinanzierungsvermittler Dr. Klein gibt eine Spanne von 3,1 bis 3,7 Prozent für Darlehen mit zehnjähriger Laufzeit an. Mirjam Mohr, Vertriebsvorständin bei der Interhyp-Gruppe, geht zunächst von einer Seitwärtsbewegung aus. Perspektivisch sei jedoch mit einer neuen Normalität von Bauzinsen um die 4-Prozent-Marke zu rechnen.

Zugleich könnten die Immobilienpreise weiter zulegen, in Metropolen sogar um 4 bis 5 Prozent. Als Preistreiber wirken die anhaltend hohe Nachfrage, das knappe Angebot an Bestandsobjekten und zu wenig Neubau.