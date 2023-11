Pioniergewinne im Blick Frankfurter Vermögen nimmt am Neuromorphic Computing Day teil

Inspiriert von biologischen Gehirnen ermöglicht Neuromorphic Computing das Lernen und die Verarbeitung von Informationen auf eine Weise, die herkömmliche Computerarchitekturen nicht erreichen können. Unternehmen wie IBM und BrainChip arbeiten an neuromorphen Prozessoren, die künstliche Intelligenz und Lernfähigkeit in Geräte integrieren. Diese Technologie verspricht eine drastische Steigerung der Effizienz bei KI-Anwendungen, die komplexe Mustererkennung erfordern.

In der bisherigen Chip-Architektur sind Prozessor und Speicher physisch getrennt, und es werden ständig Daten zwischen beiden Einheiten übermittelt. Dies führt zu Energie- und Zeitverlusten, die besonders bei knappen Ressourcen hohe Kosten verursachen. Neuromorphic Computing bezieht sich auf eine vollkommen neue Chip-Architektur, die zukünftig die bisherige Struktur, basierend auf der von-Neumann-Architektur, ablösen wird. Die Leistung und Schnelligkeit der Chips wird dadurch signifikant steigen. Genauso wichtig ist die gleichzeitig erhebliche Reduzierung des Energieverbrauchs. Damit einhergehend reduziert sich die Hitzeentwicklung der Chips, wobei der immense Energieaufwand für die Kühlung drastisch reduziert wird.

Forschungszentrum Jülich entwickelt einen neuromorphen Chip

In Jülich kamen Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern zusammen, um ihre Forschungsergebnisse vorzustellen. Das Forschungszentrum Jülich selbst sowie das gesamte Ökosystem der Region treiben auch die Entwicklung eines neuromorphen Chips mit großem Elan voran und haben bereits ein Prototyp entwickelt.

Das Thema ist für die Frankfurter Vermögen auch aus Anlegersicht äußerst interessant. Unternehmen, die erfolgreich einen solchen Chip entwickeln, könnten den Anlegern beträchtliche Pioniergewinne bringen. Angesichts der hohen Komplexität dieser neuen Chip-Generation ist es überaus wichtig, die Entwicklung zeitnah zu verfolgen. Die Nähe zu den führenden Wissenschaftlern, die Expertise auf diesem Gebiet haben, ist dabei eine wertvolle Unterstützung.

