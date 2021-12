Neustart von Mehmet Göker „Zweite Woche in Istanbul und nur heute 100.000 Umsatz“

Offensichtlich läuft es ganz gut für Mehmet E. Göker. Gerade erst hat er seinen Finanzvertrieb Meg in der Türkei eröffnet , und schon fährt er einen Hammer-Umsatz ein.So behauptet er zumindest auf seiner Facebook-Seite , siehe unten. Bleibt nur die Frage, ob es sich dabei um Euro, Dollar oder türkische Lira handelt.Projekt Istanbul, nennt Göker sein neues „Abenteuer“, seine Firma dort zu „platzieren und auszubauen“. Bisher habe er sein gesamtes Leben in Kleinstädten oder auf dem Land verbracht. Nun will er die 16-Millionen-Einwohner-Metropole Istanbul für sich gewinnen.„Ich bin etwas aufgeregt, gespannt und gehe mit Respekt und Demut an diese Aufgabe um Neues zu erleben, den Horizont zu erweitern, und meine Grenzen auszuloten.“Instanbul berge ein gewisses Risiko, aber auch einzigartige Chancen und Potenziale. Gleichzeitig lädt er Interessenten ein, sich ihm anzuschließen: „Sei dabei wenn Meg und Instanbul eins werden!“