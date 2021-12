Neuzugang bei Aengevelt-Research Walter Zorn verstärkt das Immobilien-Team

Seit dem 18. Mai 2015 verstärkt Walter Zorn (53) das Team von Aengevelt-Research in Berlin. Zu seinen Aufgaben zählen neben der kontinuierlichen Marktbeobachtung, der Erstellung der City Reports und der Mitwirkung an „Dip Markt und Fakten“ auch individuelle Markt-, Standort-, Bedarfs-, Miet- und Kaufpreisanalysen im Kundenauftrag.Walter Zorn verfügt über langjährige und vielfältige Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft rund um bundesweite Researchdaten für Valuation, Standort- und Marktanalysen von Wohn-, Gewerbe- und Sonderimmobilien sowie für geographische Spezialreports und -prognosen. Über viele Jahre war für Inframation bezeihungsweise On-Geo tätig.