Neuzugang bei Lofoten Asset Management Ex-Franklin-Templeton-Portfoliomanager wechselt in Team um Willem Vinke

Der Investment-Spezialist Lofoten Asset Management gibt zwei Neuernennungen in seinem Team europäische Aktien um Willem Vinke bekannt. Vinke, der ehemals für J O Hambro tätig war, managt den Strategic Europe Value Fund seit seiner Einrichtung im Oktober 2010 im Auftrag von EI Sturdza Investement Funds.Jetzt wechselt der ehemalige Franklin-Templeton-Portfoliomanager Steven Bowen ins Team. Europa-Spezialist Bowen hat zuletzt zusammen mit Philippe Brugère-Trélat und Katrina Dudley den Franklin Mutual European Fund gemanagt.Als zweite Neuernennung konnte das Team um Willem Vinke Heide Kruitwagen gewinnen, die von UBS kommt. Sie bringt 15 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung mit. Bei Lofoten Asset Management wird Kruitwagen als Fonds-Produktspezialistin tätig sein.