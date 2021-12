Neuzugang bei Pioneer Investments

In seiner neuen Position als Leiter des Produktmanagements und Marketings berichtet Feldmann direkt an die Geschäftsführung von Pioneer Investments.Feldmann arbeitete zuvor bei Union Investment. Als Leiter Produktentwicklung zeichnete er für die Entwicklung neuer Produkte in allen Anlageklassen und die Koordination der daran beteiligten Bereiche – von Marketing über Portfolio-Management bis hin zur Rechtsabteilung – verantwortlich. Davor beriet er bei der Unternehmensberatung A.T. Kearney Finanzinstitute.Insgesamt verfügt der 44-Jährige über knapp 16 Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich.