Den Kontakt an der Schnittstelle zu Vermögensverwaltern und Family Offices pflegen – dafür hat sich die Privatbank LGT in Deutschland einen neuen Spezialisten ins Haus geholt.

in

Kommt von der UBS Neuzugang im B2B-Team der LGT Bank in Deutschland

Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 2. Juli 2025

Neuzugang bei der Privatbank LGT: Im deutschen Team External Asset Manager (EAM) ist bereits seit dem 1. Juni Marcus Mies aktiv. Er bekleidet dort die Position Senior Relationship Manager für Vermögensverwalter und Multi Family Offices. In dieser Rolle betreut er an der Schnittstelle der Bank den Kontakt zu B2B-Kunden in Deutschland.

Das EAM-Team erbringt Beratung, vermittelt Dienstleistungen und Infrastruktur für externe B2B-Partner aus dem Finanzvertrieb.

Mies kommt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Betreuung und Akquisition von Finanzintermediären zu seinem neuen Arbeitgeber. Zuvor war er für die UBS und in der Vergangenheit auch für den Vermögensverwalter Veritas und die Privatbank M.M. Warburg tätig. Für LGT arbeitet er von Köln aus.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das macht die LGT Bank

Die liechtensteinische LGT Bank mit Hauptsitz in Vaduz ist eine familiengeführte Privatbank im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein. Sie ist mit rund 6.000 Mitarbeitern an 30 Standorten weltweit aktiv und spezialisiert sich auf Private Banking und Asset Management, fungiert als Depotbank und Verwahrstelle für Fonds. LGT verwaltet nach eigenen Angaben rund 394 Milliarden Euro Kundenvermögen.

Erst in diesem Monat hat die Bank eine Kooperation mit dem US-Fintech iCapital im Bereich der alternativen Anlageklassen verkündet. Geplant ist, das Geschäft mit Alternatives vollständig zu digitalisieren.