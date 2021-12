Neuzugang von Allianz Global Investors Investec AM baut Vertrieb in Deutschland aus

Investec Asset Management verstärkt das Vertriebsteam für Deutschland und Österreich. Sebastian Höck verantwortet als neuer Vertriebsleiter von Frankfurt aus den Ausbau der Beziehungen zu Schlüsselkunden in Deutschland und Österreich, darunter Vermögensverwalter, Banken und Fondsplattformen, wie das Fondshaus mitteilte.

Höck kommt von Allianz Global Investors. Dort verantwortete er zuletzt das Key Account Management für Banken in Deutschland und Österreich. Zuvor war er für Ethenea und Carmignac tätig.

„Die Ernennung von Sebastian Höck verstärkt das Engagement von Investec AM in dieser Region, in der wir das verwaltete Vermögen von 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf heute fast 7,5 Milliarden Euro erhöhen konnten“, sagt Deutschland- und Österreichchef Aymeric François.