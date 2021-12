Neuzugang von der Konkurrenz Franklin Templeton holt Produktentwickler

Lutz Morjan ist frischgebackener Senior-Produkt-Portfoliomanager für die Region Europa, Nahost und Afrika (Emea) bei der Fondsgesellschaft Franklin Templeton. Er arbeitet in Frankfurt am Main und berichtet an Peter Vincent, Produktchef für Emea.

Morjan soll in der Multi-Asset-Abteilung mit dem Emea-Vertrieb zusammenarbeiten und Investmentprodukte entwickeln, die speziell auf die Bedürfnisse von Kunden zugeschnitten sind. Er soll die Entwicklung und Markteinführung begleiten und dabei mit den Kunden in Kontakt bleiben. Außerdem soll er neue Ideen mitentwickeln.

Der Neue kommt vom Konkurrenten NN Investment Partners, wo er zuletzt für Versicherungsprodukte verantwortlich war. Er leitete das Team, das Produkte für deutsche Versicherungen und Pensionsfonds auflegt. Vorherige Stationen seiner Laufbahn sind Frankfurt-Trust und Towers Perrin, das heutige Willis Towers Watson.