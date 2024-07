Künstliche Intelligenz oder menschliche Expertise - was zählt in der modernen Vermögensverwaltung? Wie etablierte Größen und digitale Herausforderer voneinander lernen und was das für die Vermögen bedeutet.

Panel „New vs. Old Money“

In einer Zeit, in der Fintech-Unternehmen die Finanzwelt aufmischen, stellt sich die Frage: Wie positionieren sich traditionelle Banken und Vermögensverwalter in diesem dynamischen Umfeld? Beim diesjährigen finance festival trafen Vertreter beider Welten aufeinander, um über die Zukunft der Vermögensverwaltung zu diskutieren.

In unserem Panel "New Money vs. Old Money" lieferten sich Christian Schneider-Sickert (Gründer von Liqid), Sebastian Hasenack (Leiter Solidvest von DJE), Klaus Naeve (Leiter Wealth Management bei Berenberg) und Konstantin Mettenheimer (Berater für Stiftungen und vermögende Privatpersonen) einen spannenden Schlagabtausch. Dabei wurde deutlich: Die Grenzen zwischen digitaler Innovation und bewährter Expertise verschwimmen zusehends.

Zentrale Diskussionspunkte waren:

Die Bedeutung von Vertrauen in der Kundenbeziehung

Der Einfluss von Technologie auf Anlagestrategien und Kundenservice

Die Herausforderungen bei der Kundenakquise und -bindung

Die Balance zwischen persönlicher Beratung und digitalen Lösungen

Regulatorik und deren Auswirkungen auf das Geschäftsmodell

Konstantin Mettenheimer im Gespräch © Matthias Oertel

Besonders interessant waren die unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmer. Hier die wichtigsten Kernaussagen:

Konstantin Mettenheimer betonte die anhaltende Relevanz des Vertrauensfaktors: „Wer sein Geld irgendwo hingibt, egal ob 100.000 an eine scheinbar nur Maschine oder 100.000 an eine Bank und erst recht bei 5 Millionen, sagt: Ich will die kennen.“ Zudem hob er die Bedeutung von Marketing und Vertriebsbudgets hervor und warnte: „Häufig setzt sich das durch, was einfach das größte Marketing- und Vertriebsbudget hat.“

Christian Schneider-Sickert von Liqid sieht in der effizienten Kundenansprache einen klaren Vorteil der Fintechs: „Wir sehen den Onlinekanal als extrem performant an, neue Zielgruppen in die Vermögensverwaltung zu bringen.“ Gleichzeitig räumte er ein: „Du fängst an Tag eins mit null Kunden an und musst dir langsam und über mehrere Jahre eine Kundenbasis erarbeiten.“

Klaus Naeve von Berenberg betonte die Notwendigkeit der kontinuierlichen Anpassung: „Wir haben keine Geburtsstunde vor fünf Jahren, sondern wir haben vor vielen Jahren angefangen, digitaler zu denken und bedienen beide Kanäle.“ Gleichzeitig sieht er in regulatorischen Anforderungen eine große Herausforderung: „Meine Bank trifft natürlich noch eine ganz andere Breite an Regulatorik - Zahlungsverkehr, Payment, all diese Dinge berühren euch kaum", sagt er zu den anderen Teilnehmern.

Sebastian Hasenack erklärt die Strategie hinter Solidvest von DJE © Matthias Oertel

Sebastian Hasenack von Solidvest plädierte für einen hybriden Ansatz: „Wir fokussieren uns sehr klar auf das Thema Kunde, Kundenbetreuung, Kundenakquisition und können eben einfach dadurch, dass die DJE mit der Historie und den Teams vor Ort ist, auf viele Ressourcen zugreifen.“ Er sieht darin das „Best of both worlds“.

Das Fazit der Diskussion: Die Zukunft der Vermögensverwaltung liegt weder ausschließlich in der digitalen noch in der analogen Welt. Vielmehr geht es darum, die Stärken beider Ansätze zu kombinieren und dabei stets den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Oder wie Sebastian Hasenack es formulierte: „Technologie wird jetzt benutzt, um die Zugänglichkeit zu erhöhen.“