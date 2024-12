New York Life Investments erwirbt über seine internationalen Tochterfirmen eine 40-prozentige Minderheitsbeteiligung am Private-Equity-Investor Andera Partners. Dies hat die Candriam-Mutter in einer Pressmitteilung bekanntgegeben.

Andera ist auf Private-Equity-Beteiligungen im Mid-Market-, Wachstums- und Small-Market-Segment spezialisiert und verwaltet ein Vermögen von 4,3 Milliarden Euro für institutionelle und private Anleger. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Paris sowie Büros in Antwerpen, Madrid, Mailand und München.

New York Life Investments nutzt institutionelle Plattform von Andera

New York Life Investments will mit dem Einstieg bei Andera sein Alternatives-Geschäft ausbauen, „um die steigende Nachfrage nach Private-Equity-Investments bei institutionellen und privaten Anlegern zu bedienen“, sagt Naïm Abou-Jaoudé, Geschäftsführer von New York Life Investments. Die institutionelle Plattform von Andera, erweitere das Angebot im Bereich alternativer Anlagen.

Bislang verwaltet New York Life Investment Management rund 65 Milliarden US-Dollar in Private Markets. Insgesamt belaufen sich die Assets under Management auf 750 Milliarden US-Dollar (Stand 30. September 2024). Auch die US-amerikanische Private-Equity- und Private-Debt-Firma Apogem Capital LLC, der europäische Immobilienmanager Tristan Capital Partners LLP und der europäische Private-Credit-Spezialist Kartesia Management sind an den Vermögensverwalter angeschlossen.

Andera wird für seine Strategien künftig das Vertriebsnetz von New York Life Investments und dem Tochterunternehmen Candriam nutzen. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen werden. Zu den Details der Transaktion haben die Unternehmen Stillschweigen vereinbart.