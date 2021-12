Newcomer-Porträt: DWS Covered Bond Fund

Covered Bonds wie der gute alte deutsche Pfandbrief sind für risikoscheue Investoren im Zeitalter der Mini-Renditen eine attraktive Alternative zu Bundesanleihen. Sie werden zwar von Kreditinstituten emittiert, bieten aber eine doppelte Sicherung durch den sogenannten Deckungsstock, der in der Regel aus Hypothekenkrediten oder Krediten des öffentlichen Sektors besteht.Vor diesem Hintergrund war es ein kluger Schachzug der DWS, ihren bereits 1988 aufgelegten Euro-Kurzläuferfonds DWS Select- Rent Mitte 2010 in DWS Covered Bond Fund umzubenennen und den Schwerpunkt auf dieses zuvor lediglich beigemischte Segment zu verlagern. Seither läuft der Absatz wie geschmiert: Im laufenden Jahr sammelte der Fonds netto bereits 700 Millionen Euro ein, bei BCA gehörte er im Oktober sogar zu den am häufigsten vermittelten Produkten.Und mit einem Zuwachs von 10,7 Prozent seit Anfang Januar kann sich auch die Performance sehen lassen. Fondsmanager Torsten Strohrmann investiert mindestens 70 Prozent des Portfolios in auf Euro lautende Covered Bonds. Auf Staatsund Unternehmensanleihen, die er beimischen dürfte, verzichtet er zurzeit nahezu komplett. Knapp die Hälfte des Fondsvermögens entfällt auf Spanien und Frankreich, die mit Abstand größten Covered-Bond-Märkte in Europa.Speziell in Spanien sieht Strohrmann weiter gute Chancen, setzt dort aber wie in der gesamten Euro-Peripherie nur auf kurze Laufzeiten. Bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 4,5 Jahren weist das Portfolio derzeit eine Durchschnittsrendite von 2,1 Prozent auf.