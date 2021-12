Newcomer Shedlin baut aus

Die Spitze des jungen Emissionshauses Shedlin Capital bekommt Verstärkung. Ab dem 1. Dezember 2008 wird Selim Kuzu neben Robert Schmidt Partner und Mitglied des Vorstandes. Damit wird auch ein neues Geschäftsfeld für das Emissionshaus erschlossen.



Künftig sollen auch Kraftwerke, Hafenanlagen und Werften in der Türkei die Projektliste erweitern. Bislang hat Shedlin Immobilienprojekte in China und Osteuropa sowie Krankenhäuser in Abu Dhabi initiiert.



Kuzu ist Finanzkaufmann und Versicherungsfachmann für Industrieanlagen und hatte zuvor den Finanzvertrieb von Berlin Atlantic Capital BAC in Berlin geleitet.