neXDos verbindet Theorie und Kapitalmarkt

neXDos ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, dessen Antrieb in der Verbindung verschiedener Welten liegt. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, durch das Zusammenspiel von Wissenschaft und Praxis die effiziente Erschließung der langfristigen Aktienrisikoprämie zu ermöglichen.

Der Kern der Unternehmensphilosophie basiert auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zur budgeteffizienten Allokation in Aktien. neXDos setzt damit eigenen Angaben zufolge einen neuen Standard für das Management von Aktienrisiken.

Die Anlagestrategie des Unternehmens orientiert sich an den Werttreibern von LBO-Fonds, die auf einem langfristigen Anlagehorizont, einer klugen Portfoliokonstruktion und dem geschickten Einsatz von Fremdkapital basieren.

Die neXDos GmbH wurde 2021 gegründet, hat ihren Sitz in München und wird von den Geschäftsführern Matthias van Randenborgh, Dr. Steffen Möllenhoff und Christian Mardeck geleitet.

neXDos beschreibt seine Kernaktivität als „ökonomisch fundierte Erforschung der Werttreiber des Kapitalmarktes und der darauf aufbauenden Entwicklung und Vermarktung von innovativen und renditestarken Anlageprodukten.“

Kontakt:

neXDos GmbH

Elsenheimerstraße 47a

80687 München

[email protected]

www.nexdos.de

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.