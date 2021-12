Redaktion 19.10.2016 Lesedauer: 1 Minute

„Nexible“ Versicherer Ergo mit neuer Online-Marke

Die Ergo Versicherungsgruppe will einen neuen Online-Versicherer am Markt etablieren. Firmenchef Markus Rieß gab nun erste Details zu der geplanten Marke bekannt. Sie soll Nexible heißen – und im Herbst 2017 an den Start gehen.