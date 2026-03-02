DAS INVESTMENT: Herr Waser, Sie haben kürzlich die Caphenia-Anlage in Frankfurt am Main besucht, wo Biomethan und CO₂ in synthetische Flugkraftstoffe umgewandelt werden. Was macht solche Deep-Tech-Investments für Nexora Capital interessant?

Christoph Waser: Vor allem das kompetente Team dahinter und die hocheffiziente Technologie. Aus einer vorhandenen, CO₂-neutralen Ressource wird „grünes Flugbenzin“ hergestellt: e-SAF (Electro-Sustainable Aviation Fuel, Anm. d. Red.). Das ist derzeit die einfachste Möglichkeit, nachhaltig zu fliegen. Wasserstoff eignet sich eher für Kurz- bis Mittelstrecken, Batterien sind zu schwer.

Und wie wird daraus ein Investment?

Waser: Die Klimaziele geben regulatorisch klar vor, dass heute schon 2 Prozent SAF eingesetzt werden müssen – steigend bis 2050 auf 70 Prozent. Airlines, die das nicht erfüllen, zahlen Strafen von bis zu 12.400 Euro pro Tonne Kerosin. Der Bedarf steigt weltweit regulatorisch stark an, neue Anlagen müssen gebaut werden. Deshalb sind Investitionen in diesem Bereich wirtschaftlich und ökologisch höchst nachhaltig.

Nexora Capital informiert sich vor Ort bei Caphenia über die technischen Verfahren. | Bildquelle: Nexora

In Zeiten, in denen viele einen Abgesang auf den Nachhaltigkeitshype anstimmen: Wie unterscheidet sich Nexoras Ansatz von dem, was derzeit als „grünes Investieren“ vermarktet wird?

Waser: Wir picken die richtigen Technologien und Projekte heraus und finden den Sweet Spot. Das gelingt uns durch unsere langjährige technische Expertise, Technologie-Offenheit, den Marktüberblick und unser Netzwerk im Bereich nachhaltiger Energieversorgung. Unsere Firmen haben die Seed-Phase hinter sich und kommen in einen enorm wachsenden, regulierten Markt.

Wir investieren nicht einfach in Wind- und Solarparks wie viele seit langem, sondern in das, was danach kommt und von der Performance her wesentlich interessanter ist. Wir investieren in Technologien und Projekte, die zumeist noch unter dem Radar laufen und die wir als Experten frühzeitig erkennen.

Machen Sie es bitte für uns konkreter.

Waser: Gerne. Wir investieren zum Beispiel in Bio-LNG-Anlagen, die nachhaltigen Treibstoff für Schwerverkehr und Schifffahrt anbieten können – wesentlich unter dem Dieselpreis! Wir investieren in Second-Life-Batterie-Firmen, wo Angebot und Bedarf auf Grund der Elektromobilität enorm ansteigen werden. Wir investieren in effizientere Wasserstoff-Herstellungstechnologien, die Wasserstoff direkt aus Salzwasser produzieren können – und nachts Trinkwasser. Oder in nachhaltige Baustoffe wie Triqbriq, die rückbaubar sind und sich ideal mit autarker Energieversorgung kombinieren lassen.

Nexora Capital zu Besuch bei Triqbriq | Bildquelle: Nexora

US-Präsident wettert gegen Windparks und macht nachhaltigen Projekten das Leben schwer. Spricht die aktuelle geopolitische Lage also nicht eher gegen „grüne“ Investitionen?

Waser: Die geopolitische Lage ist genau der Grund, warum wir in Europa nachhaltige, dezentrale Energieprojekte brauchen. Abhängigkeiten von wenigen Lieferanten und schwankende Energiepreise machen Volkswirtschaften verletzlich. Wenn Europa seine Energieversorgung stärker dezentralisiert — etwa mit Bio‑LNG und Wasserstoff, die aus bei uns verfügbaren Rohstoffen hergestellt werden können — reduziert das das Blackout‑ und Versorgungsrisiko, dämpft Preisschwankungen und macht uns unabhängiger von geopolitischen Machtverschiebungen. Langfristig ist das kosteneffizienter und nachhaltiger, als weiterhin auf fossile Importe zu setzen.

Was macht ein Unternehmen für Nexora zum Investment – und was sind absolute K.O.-Kriterien?

Waser: Wir suchen innovative, nachhaltige Technologien und Projekte mit großem, regulatorisch langfristig abgesichertem Potenzial und Erträgen sowie kurzen Returns. K.O.-Kriterien sind: wenig nachhaltige Firmen, die nicht auf den aktuellen und zukünftigen Markt ausgerichtet sind, zu komplexe Technologien mit viel Abhängigkeit und hohen Investments sowie unsicherer Offtake.

Sie haben 30 Jahre operative Erfahrung als Unternehmer. Wie unterscheidet sich dadurch Ihre Due Diligence von der klassischer Financial Investors?

Waser: In der Geschwindigkeit der Umsetzung dank sehr gutem Marktverständnis, Marktübersicht sowie des langjährigen, verlässlichen Kompetenz-Netzwerks. Wir haben eigene Erfahrungen im Rahmen der Business-Cases und beim Aufbau von Firmen. Wir wissen, worauf es ankommt.

Wenn jemand aus dem klassischen Finanzbereich kommt, muss er sich auf Externe verlassen, die meistens nicht so tief den Einblick haben. Wir haben das wirklich sehr vertieft. Ich bin selbst Wirtschaftsingenieur mit Fokus auf Gebäudetechnik, Energie und Umwelttechnik – und in vielen Projekten auch selbst investiert. Ich habe die harten Phasen durchgemacht und weiß, um was es geht.

Der Investmentfokus von Nexora Capital | Bildquelle: Nexora Capital

Ihre Portfoliounternehmen operieren in sehr technologieintensiven Bereichen. Was passiert, wenn eine Investition in Schieflage geraten sollte?

Waser: Die Investments können auf mehrere Firmen verteilt werden, und diese sind wiederum auf mehrere Projekte – Special Purpose Vehicles, SPVs – verteilt. Eine saubere Due Diligence und unsere 30-jährige technologieoffene Erfahrung mit Technologien und Business-Cases im Bereich erneuerbarer Energie minimieren das Risiko erheblich. Und wie ich sagte: Oft sind wir auch mitinvestiert und haben „Skin in the Game“.

Welche Rolle spielt Digitalisierung in Ihren Portfoliounternehmen?

Waser: Eine sehr wichtige! Ein hoher Digitalisierungsgrad ist Pflicht. Und zwar von Anfang an.

Private-Equity-Fonds sitzen weltweit auf rekordhohen Dry-Powder-Beständen von über 400 Milliarden Euro. Gleichzeitig kämpfen sie mit schwierigen Exits. Wie positioniert sich Nexora in diesem umkämpften Markt?

Waser: Wir sind eine Investment-Boutique mit auserwählten Investmentmöglichkeiten. Die Exits unserer Firmen sind in der Regel nach fünf Jahren vorgesehen. Wir erzielen sehr kurze Payback-Zeiten – bei gewissen Projekten zwischen ein bis zwei Jahren, bei anderen drei bis fünf Jahren. Die Laufzeiten betragen jedoch in der Regel 20 Jahre. Wir erschaffen Synergien zwischen den Firmen und können sehr gezielt investieren.

Nexora Capital prüfte auch diese Bio-LNG-Anlage in Hof (Bayern) – und investierte. | Bildquelle: TES-Bio-LNG GmbH

Family Offices zeigen sich derzeit flexibler als klassische PE-Fonds. Arbeitet Nexora bewusst mit dieser Investorengruppe zusammen?

Waser: Ja, absolut. Flexibilität und Geschwindigkeit sind notwendig, um Investments mit hohem Entwicklungspotenzial im richtigen Zeitpunkt erfolgreich abzuschließen. Unsere Kunden sind Family Offices oder Vermögensverwalter. Das Minimum-Investment liegt bei 100.000 Euro oder Franken, und reicht bis zu mehreren Millionen. Wir strukturieren das über kleine Fonds oder Actively Managed Certificates, AMCs – unkompliziert, weil die Timeline meistens sehr eng ist. Manchmal auch via Direktinvestments, wenn es sehr eilig ist.

Blick nach vorn: Welche Technologien sehen Sie als die nächsten großen Investmentchancen?

Waser: Die Energiebranche ist gewaltig im Umbruch und bietet – getriggert durch Elektrifizierung bei Heizungen und Fahrzeugen, starkem Zubau von Datacentern, Bitcoin-Mining, Dekarbonisierung – ein enormes Potenzial. Ständig hört man von Blackouts und internationalen Abhängigkeiten bei der Energie. Der KI-Boom muss mit Energie gefüttert werden. Neue AKWs brauchen viel zu lange, bis sie am Netz sind. Wir müssen jetzt handeln.

Die Herausforderung ist, den Überblick und das Know-how zu haben: Welche Technologie hat in welchem Bereich mit geringem Risiko das größte Potenzial? Viele sind noch zu zurückhaltend und verpassen dadurch den rechtzeitigen Einstieg. Nexora hat diese Expertise, ist agil und kann im richtigen Moment einsteigen.

Was ist Ihr wichtigster Ratschlag für institutionelle Investoren, die echten Impact mit solider Performance verbinden wollen?

Waser: Jetzt und in den nächsten zwei Jahren ist der richtige Einstieg in Wasserstoff-produktion und -infrastruktur. In fünf Jahren wird die Nachfrage stark ansteigen. Wasserstoff und Wasserstoff-Derivate sind unverzichtbar für Dekarbonisierung und Langzeitspeicher. Eine Investition im Bereich Bio-LNG erachten wir als hochlukrativ mit sehr geringem Risiko.

Über Christoph Waser und Nexora Capital

Christoph Waser, Jahrgang 1972, ist Wirtschaftsingenieur und Vollblutunternehmer. Mit 22 Jahren machte er sich selbstständig und gründete das Ingenieurbüro W&P, das heute als W&P Group in der Schweiz, Deutschland und international tätig ist. Waser hat in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energie und Umwelttechnik aufgebaut und begleitet – darunter Wasserstoff-, Bio-LNG- und Second-Life-Batterie-Firmen. Seine Geschäftspartner bezeichnen ihn als „Business Angel“, der technische und finanzielle Probleme gleichermaßen löst. Privat gleicht der zweifache Vater seinen Arbeitsalltag mit Kraftsport, Joggen und Schwimmen aus.