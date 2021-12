Next-Block-Chef Zobel Kryptos im Krebsgang

In der vergangenen Woche ging es bei den Kryptowährungen vor allem seitwärts. Insgesamt gingen sie mit einem Plus von 3,5 Prozent aus dem Wochenende. Für Kryptos eine fast langweilige Entwicklung, sagt Leonard Zobel, Geschäftsführer der Berliner Next Block. Trotzdem gebe es einige Highlights, die auch die kommenden Wochen noch beeinflussen könnten.