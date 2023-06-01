Das Haftungsdach Netfonds lud seine Vertriebspartner zum NFS Frühjahrskongress 2023 in die Handelskammer Hamburg ein. Wir zeigen die besten Bilder der Veranstaltung.

In Bildern Das war auf dem NFS Netfonds Frühjahrskongress los

Am 25. Mai fand erneut der NFS Frühjahrskongress in die Handelskammer Hamburg statt. Für den zweitägigen Kongress wurden alle 420 Firmen und über 650 angebundene Berater im Haftungsdach der NFS Netfonds zur Jahresversammlung eingeladen.

Der erste Tag bot eine breite Palette an Workshops und Vorträgen. Mit dabei war unter anderem Sarah Lemke, Syndikusanwältin der NFS Netfonds, die von aktuellen und kommenden Gesetzesänderungen berichtete. Stephan Grohnert, Leiter der NFS-Netfonds-Compliance-Abteilung, nahm das Thema auf und sprach über das Wechselspiel zwischen Aufsicht und Beratern und betonte die Bedeutung der offenen Kommunikation.



Am Nachmittag standen neben den Experten der Netfonds auch der Steuerexperte Udo Delp den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite.



Der nächste Morgen startete mit einer Eröffnungsrede von Christian Hammer und Peer Reichelt. Die Geschäftsführer der NFS Netfonds präsentieren die aktuellen Jahres- und Quartalszahlen und berichteten über die Entwicklungen des Haftungsdachs. Über den Tag verteilt wurden mithilfe von Live-Umfragen auch Meinungen der Teilnehmer eingeholt.

„Mit 300 Teilnehmern waren fast alle eigenständigen Unternehmen mit mindestens einem Mitarbeiter vertreten. Wir suchen aktiv den Dialog und möchten unsere Services in Abstimmung mit unseren Partnern ausbauen“, so Reichelt.



Markus Ferber über Kleinanlegerstrategie und Provisionsverbot



Highlight des Vormittags war außerdem die Präsentation von Markus Ferber, Mitglied des Europäischen Parlaments, der über die Kleinanlegerstrategie und das Provisionsverbot sprach. Mit Einblicken zur aktuellen Lage in Brüssel, den Verteilungen der Lager innerhalb der Kommission sowie amüsanten Anekdoten setzte der EU-Parlamentarier die Kleinanlegerstrategie in Perspektive.

„Als Mitglied des EU-Parlaments und Ausschuss für Wirtschaft und Währung sitzt Herr Ferber mit an dem Tisch, wenn es um das Thema Provisionsverbot und die zukünftige Entwicklung der Versicherungs- und Finanzberatung geht“, so Hammer.



Nach der Mittagspause hielt Marcus Dengler vom Zentrum für Ozeanforschung Geomar eine Keynote-Rede zum Thema Klimawandel und CO2-Speicherung im Ozean. Mittelpunkt des Vortrags waren die Auswirkungen der Klimakrise auf die Ozeane und mögliche Lösungsansätze.



Später gab Dietgar Völzke, IT-Vorstand von Netfonds, ein Update aus dem IT-Bereich. Er informierte die Teilnehmer über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Informationstechnologie und sprach über die Bedeutung von künstlicher Intelligenz.

Der darauffolgende Vortrag von Erwin Markowsky, einem Profi-Hacker und IT-Spezialisten, zeigte den Haftungsdachpartnern und Gästen, wie einfach Sicherheitsmechaniken ausgetrickst werden können. Er beleuchtete die aktuellen Bedrohungen und erklärte, wie Unternehmen sich dagegen schützen können.

Die Veranstaltung endete mit einer Podiumsdiskussion zum Thema Börse & Kapitalmarkt mit Peer Reichelt, Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege von Shareholder Value Management und Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds.