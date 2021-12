Nicht ohne Hintergedanken Ed Sheeran schenkt Eltern eine Wohnung

„Sie haben schon ein Haus, also habe ich ihnen eine Wohnung und ein Auto in London besorgt, so dass sie auch hier bleiben können. Es ist auch genau gegenüber von mir“, erzählt Ed Sheeran. Ja, der Sänger hat seinen Eltern John und Imogen zu Weihnachten eine Wohnung geschenkt. Ein sehr großzügiges Geschenk. Nach knapp 10 Millionen verkauften CDs kann Ed es sich aber leisten.Und er verfolgt damit auch einen Plan: „Wenn ich also mal Kinder habe und die anfangen ein bisschen zu nerven, habe ich gleich die Großeltern bei der Hand.“ Sehr clever! Und auch für den Fall, dass Mama und Papa zu Hause in Suffolk sind, hat der Star vorgesorgt. In der Stadt, knapp 100 Kilometer nordöstlich von London, hat er bereits ein Domizil für sich und seine zukünftige Familie gekauft.