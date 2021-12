Nick Davis bei Polar Capital Neuer Dividendenfonds für Ex-Threadneedle-Manager

Polar Capital Holdings bringt einen Publikumsfonds für den Ex-Threadneedle Fondsmanager Nick Davis auf den Markt. Das berichtet die britische Finanzagentur Citywire. Der Dividendenfonds Polar Capital European Income wurde in Dublin aufgelegt und ist derzeit nur an der irischen Börse gelistet.Für den Polar Capital European Income kauft Davis 30 bis 50 Aktien von europäischen Unternehmen, die mindestens eine Milliarde Euro schwer sind. Dabei kommen für den Manager laut Citywire sowohl Aktien bilanzstarker Firmen, die eine leicht unterdurchschnittliche Dividende zahlen, als auch Papiere von Unternehmen mit überdurchschnittlich hohen Dividenden, aber einem niedrigeren Wachstum in Frage. Auch die typischen Dividendenaktien sollen im Portfolio vertreten sein.Der Fonds strebt eine Rendite von 10 Prozent über dem MSCI Europe Daily Total Return Net Euro Benchmark Index an.