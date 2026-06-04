700 Millionen Euro in 5 Monaten: Robecos ETF-Tempo erklärt
2,2 Milliarden Euro in weniger als 18 Monaten. Für eine Fondsgesellschaft, die im Herbst 2024 noch keinen einzigen ETF am Markt hatte, ist das eine stattliche Zahl. Robeco, das niederländische Haus aus Rotterdam, hat sie eingesammelt, und zwar nicht nur bei Kleinsparern über Neobroker, sondern bei Privatbanken, Vermögensverwaltern und Family Offices in Deutschland, Großbritannien, Italien und den Niederlanden. Allein im laufenden Jahr flossen laut eigenen Angaben rund 700 Millionen Euro zu.