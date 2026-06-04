2,2 Milliarden Euro in weniger als 18 Monaten. Für eine Fondsgesellschaft, die im Herbst 2024 noch keinen einzigen ETF am Markt hatte, ist das eine stattliche Zahl. Robeco , das niederländische Haus aus Rotterdam, hat sie eingesammelt, und zwar nicht nur bei Kleinsparern über Neobroker, sondern bei Privatbanken, Vermögensverwaltern und Family Offices in Deutschland , Großbritannien , Italien und den Niederlanden. Allein im laufenden Jahr flossen laut eigenen Angaben rund 700 Millionen Euro zu.

Was Robeco verkauft, sind keine klassischen Indexfonds. Es sind aktive ETFs, elf an der Zahl – börsengehandelte Produkte, die die Transparenz und die niedrigen Kosten des Indexfonds mit einer systematischen Portfoliosteuerung verbinden. Das klingt nach einer kleinen technischen Nuance. In der Praxis ist es ein anderes Geschäftsmodell.

Was ein aktiver ETF leistet – und was nicht

Ein aktiver ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der die Vorzüge des klassischen Indexfonds – Transparenz, Handelbarkeit, niedrige Kosten – mit einer aktiven Portfoliosteuerung verbindet. Anders als passive Indexfonds, die eine Benchmark stur spiegeln, versuchen aktive ETFs, diese Benchmark zu übertreffen. Spektakuläre Wetten auf einzelne Aktien sind dabei nicht das Mittel der Wahl.

Die verbreitetste Spielart heißt Enhanced Indexing, auf gut Deutsch: optimiertes Indexieren. Sie macht derzeit den Großteil des aktiven ETF-Marktes aus. Das Konzept: datengetriebene Modelle suchen systematisch nach kleinen, wiederkehrenden Marktineffizienzen, stets mit engem Bezug zur Benchmark und kontrolliertem Risiko. Keine konzentrierten Wetten, kein Stockpicking nach Bauchgefühl, sondern quantitatives Investieren mit messbarer Abweichung vom Index.

„Sie verbindet Effizienz und Transparenz der Indexierung mit unserer über 20-jährigen Expertise im quantitativen Investieren“, sagt Nick King, Leiter des ETF-Geschäfts bei Robeco. King gehört zu den erfahreneren ETF-Spezialisten in Europa: Vor seinem Wechsel zu Robeco im Jahr 2023 verantwortete er acht Jahre lang das ETF-Geschäft bei Fidelity International; davor war er bei Blackrock an der Konzeption mehrerer iShares-Produkte beteiligt und verwaltete selbst Fonds dieser Reihe.

Die Profi-Nachfrage und ihr Grund

Dass es ausgerechnet institutionelle Adressen sind, die den aktiven ETF-Markt in Europa vorantreiben, überrascht auf den ersten Blick. Ursprünglich galten diese Produkte als Demokratisierungsinstrument: günstige, transparente Alternativen für Anleger, die mehr wollen als den reinen Markt, aber keinen aktiv verwalteten Fonds kaufen möchten.

In der Praxis sieht es bislang anders aus. „Das Interesse kommt in erster Linie von institutionellen Anlegern und professionellen Fondsselektoren, die ETFs als zentrale Bausteine für den Aufbau ihrer Portfolios sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich nutzen“, sagt King.

Dahinter steckt ein regulatorischer Hintergrund. In Märkten wie Großbritannien und den Niederlanden haben Provisionsverbote – also das Verbot, den Fondsvertrieb über Abschlussprovisionen zu finanzieren – die Kostenstruktur aktiver Fonds unter Druck gesetzt. Aktive ETFs, die keine Ausgabeaufschläge kennen und börsentäglich handelbar sind, passen in dieses veränderte Umfeld. Ob sie dauerhaft einen Renditevorsprung liefern, werden erst längere Zeitreihen zeigen.

Drei Dimensionen, eine Milliarde Euro

Das Herzstück von Robecos ETF-Angebot ist die sogenannte 3D-Enhanced-Equity-Reihe. Das Kürzel steht für drei Investmentdimensionen: Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit. Der größte Fonds dieser Reihe, der 3D Global Equity Ucits ETF (ISIN: IE000Q8N7WY1), verwaltet mittlerweile mehr als eine Milliarde Euro. „Wir haben Zuflüsse in allen regionalen Bausteinen verzeichnet, und alle Strategien haben seit ihrer Auflegung ihre Benchmarks übertroffen“, sagt King. Wie belastbar diese Bilanz nach wenigen Monaten ist, lässt sich naturgemäß noch nicht abschließend beurteilen.

Auf der Rentenseite begann Robeco im September 2025 mit einem Staatsanleihen-ETF; seither folgten Produkte auf Investment-Grade- und Hochzinsanleihen. King sieht die Ausweitung auf festverzinsliche Wertpapiere als konsequenten Schritt: „Die Ausweitung auf Renten war ein logischer Schritt beim Aufbau eines umfassenden Angebots über alle Anlageklassen hinweg.“ Damit können Portfoliomanager das gesamte Spektrum – Aktien und Anleihen – aus einer Produktfamilie heraus abdecken.

Maschinelles Lernen und der Reiz kleiner Unternehmen

Jüngste Ergänzung im Sortiment ist der NextGen Global Small-Cap Equity Ucits ETF (ISIN: IE000OHXGWO8). Der Fonds verbindet quantitative Methoden mit maschinellen Lernverfahren und schöpft dabei aus einem Anlageuniversum von rund 4.000 Aktien kleinerer Unternehmen weltweit, und damit einem deutlich breiteren Feld, als klassische Nebenwerte-Fonds es typischerweise bearbeiten.

Kleinere börsennotierte Unternehmen, Small Caps genannt, werden derzeit im historischen Vergleich mit erheblichem Bewertungsabschlag gegenüber Großunternehmen gehandelt. Das kann ein Einstiegssignal sein oder Ausdruck struktureller Schwäche in einem Zinsumfeld, das kleinere Unternehmen mit höherem Fremdkapitalanteil stärker belastet. Systematische Ansätze mit breiter Streuung können helfen, einzelne Fehlgriffe abzufedern. Ob der Zeitpunkt günstig gewählt ist, wird der Markt zeigen.

Europa im Griff, Asien im Blick

Geografisch ist Robeco bislang klar auf Europa konzentriert. Die Zuflüsse kommen aus Großbritannien, Deutschland, Italien und den Niederlanden – Märkte mit professionell organisierten Vertriebsstrukturen und einer langen Fondstradition. Aus dem asiatisch-pazifischen Raum zeichnen sich nach Kings Einschätzung erste Anfragen ab, belastbare Zahlen gibt es dort noch nicht.

In Europa selbst sind aktive ETFs noch ein junges Segment, wie eine Analyse von Lipper zeigte. Der US-amerikanische Markt, in dem diese Produkte seit Jahren Billionen Dollar verwalten, gilt als Referenzpunkt – zugleich als Warnung: Auch dort hat sich der Markt über Jahre hinweg stark auf wenige große Anbieter konzentriert, was Neueinsteigern strukturell wenig Raum lässt.

700 Millionen Euro in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres, das entspricht einem Tempo von rund 140 Millionen Euro pro Monat. King selbst ordnet das nüchtern ein: „Unser ETF-Geschäft steht noch am Anfang.“ Nach 2,2 Milliarden Euro in 18 Monaten ist das eine zurückhaltende Einschätzung. Sie ist aber auch die präzisere: Der europäische Markt für aktive ETFs ist jung, die großen Anbieter sind auch gerade dabei, Fahrt aufzunehmen, und ob institutionelle Anleger ihre Kernallokation dauerhaft in diese Produkte verschieben oder sie vorwiegend als taktisches Werkzeug nutzen, ist noch offen.