DAS INVESTMENT: Herr Auel, Sie haben in Melbourne und Valencia studiert, waren in der US-Automobilindustrie und sind jetzt bei Private Equity in München gelandet. War das Schicksal oder Plan?

Nico Auel: Eine Mischung aus beidem. Ich habe ursprünglich sogar Tourismus studiert – wollte im Hotel arbeiten und dachte, bei Finanzen ginge es nur um Excel-Sheets. Während des Studiums arbeitete ich für eine Tourismus-Firma, die insolvent ging, als ich dort Praktikant war – hatte aber nichts mit mir zu tun (lacht). Das war also kein guter erster Kontakt mit der Tourismusbranche. Ein Professor machte dann viel Werbung für den unbeliebten Finanzstudiengang, ich schnupperte rein und wollte nach einigen Praktika im M&A für einen direkten PE-Fonds arbeiten. In der Finanzkrise stellten die aber nicht ein, also schaute ich mir eine Ebene drüber die Geldgeber von PE-Fonds an – dazu gehören auch die Dachfonds.

Welche Volumina verwalten Sie heute?

Auel: Wir kommen historisch aus dem Privatkundenmarkt und haben aktuell etwa 2,3 Milliarden Euro historische Zeichnungssumme von Privatanlegern, die bei uns seit 1999 mehr als 160.000 Fondsverträge abgeschlossen haben.

160.000 Verträge im Privatkundenbereich – verstehen diese Anleger wirklich, in was sie da investieren? Oder kaufen die meisten eine Blackbox mit Performanceversprechen?

Auel: Da sprechen Sie mit dem Richtigen, weil wir seit über 26 Jahren Erfahrung mit Privatanlegern haben. Wir setzen sehr stark darauf, dass ein Finanzberater den Kunden betreut und dass diese Berater von uns gut ausgebildet werden. Das ist unser Steckenpferd. Wir haben eine große Vertriebsbetreuungsmannschaft, die enorme Ressourcen in Aufklärung und Ausbildung investiert – von der Erläuterung, was Private Equity überhaupt ist, bis zu Details wie Dachfonds versus Direktinvestment, semi-liquide versus geschlossen. Das Thema Private Equity ist als langfristiges, geschlossenes Investment erklärungsbedürftig und muss aus unserer Sicht aktiv durch Finanzberater beraten werden.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Was ist denn eine vernünftige Größe für Private Equity in einem Privatanleger-Portfolio?

Auel: Die pauschale Antwort ist, sich an Vermögenden zu orientieren. Für jemanden mit einem breit gestreuten Portfolio und dem passenden Anlagehorizont spricht nichts gegen 35 Prozent. Allgemein sind 10 bis 25 Prozent ein guter Sweetspot für eine Beimischung.

Sie fokussieren sich auf Lower-Mid-Market. Ist das nicht einfach die Nische, die übrig blieb, weil die großen PE-Häuser wie Apollo oder Blackstone dort nicht spielen wollen?

Auel: Diese Häuser kommen ursprünglich auch aus diesem Segment! KKR war in den 80er, 90er Jahren auch im klassischen Buyout-Geschäft dieser Größenordnung unterwegs. Sie sind dann rausgewachsen und haben sich zu PE-Konzernen, heute eher Alternatives-Konzernen entwickelt. Wir sehen im Lower-Mid-Market die besseren Risiko-Rendite-Chancen. Da wird weniger Leverage verwendet als bei den Riesendeals. Man hat noch nicht so perfekt gemanagte Firmen und kann mit einfacheren Mitteln operative Mehrwerte schaffen. Beim Verkauf stehen die drei wichtigsten Exit-Optionen zur Verfügung: Ich kann an einen anderen größeren PE-Fonds verkaufen, an einen strategischen Investor oder an die Börse gehen. Das macht uns flexibler als die Mega-Buyout-Fonds, die stark vom Umfeld für Börsengänge abhängig sind.

Dachfondsstruktur bedeutet mehrere Gebührenschichten. Wie erklären Sie diese Gebührenkaskade in einem Markt, der zunehmend kostenbewusst wird?

Auel: Man muss aufräumen mit der Vorstellung, Private Equity mache automatisch drei, vier Prozent mehr Rendite als Aktien. Damit gehen wir gar nicht raus. Wir rechnen mit etwa siebeneinhalb Prozent – vergleichbar mit einem Aktieninvestment. Es geht um andere Vorteile: Risikostreuung, geringere Volatilität und auch ein langfristiges Durchhalten der Strategie durch den geschlossenen Charakter. Bei den Kosten ist mir wichtig zu sagen: Es sind keine doppelten Kosten. Wir bekommen Gebühren dafür, dass wir Zugang zu den besten Zielfonds schaffen – bei vielen amerikanischen Top-Fonds sind wir der einzige deutsche oder europäische Investor. Die Zielfonds bekommen Gebühren dafür, dass sie operative Mehrwerte bei den Zielunternehmen schaffen. Man bezahlt auf zwei Ebenen, aber für unterschiedliche Leistungen.

Der Eltif sollte die große Demokratisierung der alternativen Investments bringen. Warum kommt er nicht so richtig aus dem Quark?

Auel: Bei Eltifs ist Evolution der richtigere Begriff als Revolution und das braucht Zeit. Für unseren eigenen Eltif haben wir daher gar keine konkreten Umsatzziele in die Planung geschrieben. Was wir allerdings jetzt schon sehen: Der Eltif hat dazu geführt, dass sich große Player dem Thema Private Equity für Privatanleger widmen. Das sorgt für Aufmerksamkeit, was wir gut finden. Es kann dazu führen, dass sich Bankenstrukturen systemisch damit beschäftigen, bei denen wir schon länger anklopfen. Aber wir sind noch viele Schritte davon entfernt, dass dort alles wirklich reibungslos läuft.

Was sagen Sie zu semi-liquiden Fonds, die angeblich das Beste aus zwei Welten bieten?

Auel: Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Man kann nicht die Rendite- und Diversifikationsvorteile von Private Equity einbuchen, ohne die Illiquidität oder Langfristigkeit mitzunehmen. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Semi-liquide Strukturen brechen das etwas auf, haben aber andere Risiken in Stressszenarien. Wir bleiben bei geschlossenen Strukturen, weil diese der illiquiden Natur von Private Equity entsprechen. Ich habe eine fixe Summe eingesammelt und kann darauf basierend meine Investitionen strukturieren.

Bei geschlossenen Fonds mit 10 bis 15 Jahren Laufzeit verkauft man faktisch eine Wette auf die Zukunft. Viele geschlossene Publikumsfonds haben in Deutschland einen bescheidenen Ruf – Stichwort Schiffsfonds. Warum sollte das bei Private Equity anders laufen?

Auel: Zunächst ist nicht jeder geschlossener Fonds gleich - das fängt beim zugrundeliegenden Asset an. Wir investieren breit diversifiziert in Private Equity und haben spezifische Modelle und Verwaltungssystematiken für diese Anlageklasse entwickelt. Dabei beziehen wir Abrufmodalitäten, Rückflussgeschwindigkeiten und das schrittweise Einziehen des Kapitals mit ein. Mit den geschlossenen Strukturen für Single Assets oder grundsätzlich anderen Anlageklassen hat das wenig zu tun, auch wenn der Mantel genauso heißt. Wir sind seit 26 Jahren unterwegs und eine der wenigen Firmen, die es nach all der Zeit noch gibt. Bei uns hat noch nie ein Anleger Geld verloren.

Viele sagen, der Finanzberater sei ein Auslaufmodell. Würden Sie mitgehen?

Auel: Überhaupt nicht! Das ist ein fantastischer Job mit Riesenpotenzial. Wir müssen dafür mal die Brille der Finanz-Bubble absetzen. In der Realität haben 20 bis 35 Prozent der Deutschen kein einziges Finanzanlageprodukt. Die stehen nicht sonntags auf und vergleichen bei JustETF tausende ETFs. Die Masse der Leute braucht den Finanzberater, um überhaupt Konsumverzicht zu machen, eine vernünftige Strategie zu formulieren und die dann auch durchzuhalten.

Tokenisierung soll das Private-Equity-Geschäftsmodell revolutionieren. Macht das aufwändige Dachfondsstrukturen wie Ihre nicht obsolet?

Auel: Dass wir einen Dachfonds mit breit gestreuter Struktur haben, davon bin ich total überzeugt. Tokenisierung beobachten wir interessiert – die Möglichkeit, Assets über Blockchain anders darzustellen und kleiner zu machen. Aber wir würden uns erst dezidiert damit beschäftigen, wenn wir regulatorische Sicherheit haben. Es ist ein spannendes Thema, das wir abgespeichert haben, aber es ist kein Top-Thema.

Sie haben sich in Ihrer Diplomarbeit intensiv mit Marktzyklen beschäftigt. Welche Unterschiede sehen Sie zwischen der Finanzkrise und heute?

Auel: Die großen PE-Gesellschaften sind heute vergleichbar mit Investmentbanken – sie haben Capital-Markets-Departments, machen Infrastruktur, Credit, Equity. Das sind Finanzkonglomerate geworden. Was sich auch geändert hat: Der operative Fokus wird immer relevanter. Früher stand die Leverage-Finanzierung im Vordergrund. Heute muss ich als PE-Investor im Mittelstand operative Mehrwerte liefern. Das wird anspruchsvoller. In herausfordernden Zeiten wie aktuell trennt sich die Spreu vom Weizen. Die letzten Fonds, die wir gemacht haben, sammeln in drei bis sechs Monaten ihr Volumen ein. Der Markt-Durchschnitt liegt bei mehr als 18 Monaten. Es gibt also sehr große Qualitätsunterschiede.

Über den Interviewten:

Nico Auel ist Vorstand bei Munich Private Equity und verantwortet innerhalb der Gruppe das Privatkundengeschäft.