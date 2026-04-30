Nicola Breyer hat die Digitalisierung der Branche von Anfang an mitgestaltet. Im Interview erklärt sie, wie KI die Finanzberatung verändert und welche Vorteile Open Finance bringt.

Nicola Breyer startete Ende der 1990er Jahre in dem noch jungen Feld der Internetfinanzdienstleistung. Bei Paypal war Breyer später für Innovationsthemen in Europa zuständig. Als Geschäftsführerin stand sie zwei Fintechs vor – zuletzt war sie CEO des Open-Finance-Unternehmens Qwist, bei dem sie Ende 2024 ausstieg.

Mittlerweile arbeitet Breyer unter anderem bei Roland Berger als Beraterin für den Bereich Finanzdaten und Künstliche Intelligenz, sitzt im Beirat von drei Start-ups und engagiert sich in verschiedenen Initiativen, darunter Open Finance Charta, Frida und House of Finance & Tech.

Im Interview spricht sie darüber, wie sich die Finanzberatung wandeln muss, warum Künstliche Intelligenz Berater nicht überflüssig macht und welche Möglichkeiten Open Finance für Banken und Kunden bietet.

DAS INVESTMENT: Die Zukunft der Finanzberatung treibt Sie um. Was muss sich ändern?

Nicola Breyer: Wir haben in Deutschland eine Beraterlandschaft, deren Durchschnittsalter über 50 liegt – und in den nächsten fünf Jahren werden voraussichtlich rund 50 Prozent dieser Berater in Rente gehen. Gleichzeitig haben wir Nachwuchsprobleme und eine wachsende Zahl an Menschen, die dringend individuelle Finanzplanung brauchen. Diese Lücke können wir nur schließen, wenn wir Technologie klug einsetzen.

Wie könnte das konkret aussehen?

Breyer: Finanzberater verbringen heute ungefähr 60 Prozent ihrer Zeit mit Administration. Wenn ihnen das durch Technologie abgenommen wird, können sie deutlich mehr Kunden betreuen. Das würde den Beruf auch für die nächste Generation attraktiver machen. Wer Technologie an die Hand bekommt und sich nicht durch Aktenordner arbeiten muss, denkt vielleicht doch über eine Karriere in der Finanzberatung nach. Ich glaube auch, dass wir andere Geschäftsmodelle brauchen. Abo-Modelle zum Beispiel, bei denen jemand eine monatliche Gebühr zahlt und dafür wirklich betreut wird – transparent, ohne versteckte Produktprovisionen. Oft heißt es, dass Finanzberater versuchen, die Produkte zu verkaufen, an denen sie am meisten verdienen. Das ließe sich damit entkräften.

“ KI kann in der Finanzberatung Barrieren senken.

Wie verändert Künstliche Intelligenz die Kundenberatung?

Breyer: KI kann Barrieren senken. Denkbar ist ein geschlossenes System, das Menschen dabei unterstützt, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Vielen fällt das wahrscheinlich sogar leichter, sich mit einer KI über ein solches Thema auszutauschen. Im zweiten Schritt käme dann der Berater ins Spiel, der auf dieser Basis personalisiert beraten kann.

Werden Finanzberater dann irgendwann gar nicht mehr gebraucht?

Breyer: Im Gegenteil. Momentan wird personalisierte Finanzberatung hauptsächlich Menschen angeboten, die sehr viel Geld haben. Aber die große Masse an Menschen, die ein bisschen Geld zurücklegen möchte, hat diesen Zugang nicht. Das könnte sich dadurch ändern, weil Berater viel mehr Kunden betreuen könnten. Wenn wir uns die Rentensituation anschauen, ist das dringend notwendig. Viel mehr Menschen müssten aktiver ihre Finanzen managen und nicht nur auf dem nächsten Urlaub sparen.

Wie weit ist die Branche bei KI-unterstützter Beratung?

Breyer: Es gibt bereits erste Ansätze. Ein Beispiel: Beim Robo-Advisor Quirion kann man seine finanzielle Situation und Ziele eingeben und bekommt dann Orientierung, ob man in Richtung Privatbank oder Robo-Advisor gehen sollte. Das ist noch rudimentär, aber es zeigt die Richtung. Revolut hat in England bereits einen KI-Finanzberater lanciert und bereitet den Deutschland-Launch vor. Der Wandel ist in vollem Gang.

Wo hakt es noch?

Breyer: Vor allem bei den Daten. Eine KI kann nur dann verlässliche Ergebnisse liefern, wenn sie strukturierte Daten bekommt. Heute setzt kaum eine Bank oder Versicherung Open Banking ein – dabei könnte man sich schon jetzt mit Zustimmung des Kunden das Finanzverhalten auf Basis des Girokontos anschauen und daraus personalisierte Angebote bauen. Die Technologie ist da. Die Bereitschaft, mit den vorhandenen Daten wirklich zu arbeiten, oft nicht.

Genau dafür setzt sich die Open Finance Charta ein, die Sie mitgegründet haben. Wo wollen Sie ansetzen?

Breyer: Es geht darum, die EU-Regulierung Fida voranzubringen. Fida soll die Idee des Open Banking – wo die Daten eines Girokontos dem Endkunden gehören und er sie teilen kann – auf alle Finanzdaten ausweiten: Versicherungen, Depots, Altersvorsorge. Man hätte dann einen 360-Grad-Blick auf die gesamte Finanzsituation eines Menschen. Das ist die Grundlage für wirklich personalisierte Beratung. Dagegen arbeiten starke Lobby-Gruppen, vor allem aus der Versicherungsbranche – weil die ihre Daten für sich behalten wollen. Aber wir haben direkten Draht zur EU-Finanzkommissarin und die Regulierung wird weiterentwickelt.

Hängt der Fortschritt also an der Regulierung?

Breyer: Das kann man so nicht sagen. Die EU treibt das Thema weiter voran. Ich würde aber niemandem raten, darauf zu warten. Es gibt heute schon Daten, mit denen Unternehmen viel mehr tun könnten, als sie es tun. Ich arbeite gerade mit einer Bank daran, dass sie zunächst einmal analysiert, was sie eigentlich über ihre Kunden weiß. Das Ergebnis ist oft ernüchternd – und das Potenzial entsprechend groß. Man könnte schon längst personalisierte Angebote machen statt reinem Produktvertrieb. Was viele unterschätzen: Für die Branche ist das kein nettes Extra, sondern notwendig, wenn man an den Generationswechsel auf Kundenseite denkt, der uns bevorsteht.

Können Sie das genauer erklären?

Breyer: Es gibt Prognosen, dass in den kommenden Jahren Billionen von Dollar von einer Generation an die nächste vererbt werden – an jüngere, digital affine Menschen und auch an sehr viele Frauen. Schätzungen zufolge werden 80 Prozent dieser Erben den Vermögensverwalter wechseln. Diese neue Klientel hat ganz andere Erwartungen: an Transparenz, an digitale Zugänge, an Interaktion. Die Zeiten von Finanzberatung in den heiligen Hallen einer Privatbank mit Marmor und schwerem Holz – wie man sich das vorstellt – werden irgendwann vorbei sein.