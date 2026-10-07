Die Niederlande halbieren ihren Anteil an ABN Amro fast. Der Rückzug des Staates bringt die Bank näher an die Privatisierung und nährt die Übernahmefantasie.

Die Niederlande treiben den Rückzug aus der Großbank ABN Amro voran. Wie das „Handelsblatt“ berichtet, will die staatliche Beteiligungsgesellschaft NLFI ihren Anteil über einen sogenannten Trading-Plan von derzeit 20,7 auf 10,5 Prozent reduzieren. Damit würde sich die Beteiligung des Staates nahezu halbieren.

Der niederländische Staat ist seit der Finanzkrise größter Anteilseigner der Bank. 2008 war er im Zuge der Rettung von ABN Amro eingestiegen und baut seine Beteiligung seit einigen Jahren schrittweise wieder ab. Erst Ende Juli hatte die Regierung den Verkauf von Aktien im Wert von rund 2,5 Milliarden Euro angekündigt.

Die Börse reagierte zunächst verhalten auf den nächsten Verkaufsschritt. Die ABN-Amro-Aktie lag nach der Ankündigung leicht im Minus. Seit Jahresbeginn hat der Titel allerdings rund 40 Prozent zugelegt. Der Börsenwert der Bank liegt bei rund 34,5 Milliarden Euro.

ABN Amro baut Geschäft um

Der weitere Rückzug des Staates fällt in eine Phase, in der ABN Amro ihr Geschäft umfassend neu ordnet. Dazu gehören der Abbau tausender Stellen und die Trennung von weniger rentablen Geschäftsbereichen. Gleichzeitig setzt die Bank auf Zukäufe.

Im niederländischen Privatkundengeschäft soll die vereinbarte Übernahme der NIBC Bank für 960 Millionen Euro die Marktposition stärken. Auch im Wealth Management hat ABN Amro zuletzt expandiert: In Deutschland übernahm die niederländische Bank die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe.

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ABN-Amro-Chefin Marguerite Bérard begrüßte den geplanten Anteilsverkauf. Gegenüber Bloomberg TV bezeichnete sie die Entscheidung als nicht unerwartet und als weiteren Beleg für das Vertrauen der niederländischen Regierung in die Bank.

Spekulationen über mögliche Käufer

Der sinkende Staatsanteil dürfte zugleich die Diskussion über eine mögliche Konsolidierung im europäischen Bankensektor verstärken. Nach Informationen des „Handelsblatts“ haben sich in den vergangenen Jahren unter anderem BNP Paribas, Deutsche Bank und KBC mit ABN Amro beschäftigt. Das Blatt beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Konkrete Übernahmegespräche werden damit jedoch nicht bestätigt.

Auch nach der geplanten Reduzierung bleibt der niederländische Staat zunächst ein bedeutender Aktionär. Regierung und Bank haben vereinbart, dass die besonderen Informationsrechte der NLFI bestehen bleiben, solange die Beteiligungsgesellschaft mindestens zehn Prozent der Anteile hält. Mit dem angepeilten Anteil von 10,5 Prozent läge sie zunächst knapp oberhalb dieser Schwelle.

Eine vollständige Privatisierung ist damit zwar noch nicht beschlossen. Der erneute Verkaufsschritt bringt ABN Amro aber deutlich näher an eine Eigentümerstruktur ohne dominierenden staatlichen Anteilseigner.