Niedrigzins und Digitalisierung 2017 ein Jahr der Reformen bei Versicherungen

2017 wird das Jahr der Reformen in der Versicherungsbranche – so viel scheint schon heute sicher, und damit rechnen auch die meisten Gesellschaften, die wir um einen Ausblick für 2017 baten. Los geht es ab 1. Januar gleich mit einem neuen System in der gesetzlichen Pflegeversicherung: Statt drei Pflegestufen gibt es dann fünf Pflegegrade. Aber auch an der betrieblichen Altersvorsorge schraubt die Politik gerade ordentlich – so soll die Förderung steigen und der Zugang auch für Geringverdiener einfacher werden.

Außerdem steht die Umsetzung der europäischen Versicherungsvermittlungsrichtlinie IDD in nationales Recht an – kommt das Provisionsverbot? Wir werden sehen. Neben den Reformen müssen die Versicherungen aber auch an ihren internen Strukturen einiges verändern. Viele arbeiten noch mit veralteten IT-Systemen. Die gilt es nun zackig auf Vordermann zu bringen, um dem neuen Kundenbedürfnis nach schneller und digitaler Kommunikation und Information gerecht zu werden. Das gilt übrigens auch für den Vertrieb, auch er muss sich den neuen technischen Möglichkeiten stellen und sich mit neuen Wettbewerbern – den Insurtechs – befassen.