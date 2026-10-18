Eigentlich wollte Niels Peter Pretzmann sich zur Ruhe setzen. Vor rund 25 Jahren hatte der Däne in Litauen eine Niederlassung seines Fensterbauunternehmens gegründet, die Firma später verkauft, das Berufsleben schien erledigt. Dann heiratete er eine Litauerin, kaufte ein Haus in der Trakų-Straße in Vilnius und eröffnete dort sein erstes Restaurant. Heute hängen an seinem Netzwerk drei der fünf Michelin-Sterne des Landes und ein Bib Gourmand. Am Herd steht er dabei nicht. Er wollte nur einen Hof betreiben, wie er ihn aus seiner Kindheit kannte.

Am 5. Juni vergab der Michelin Guide Lithuania in seiner dritten Ausgabe fünf Sterne, zwei davon neu. Litauen führt damit das Baltikum bei den Michelin-Auszeichnungen an, und der Staat lässt sich das etwas kosten: Bis zu 500.000 Euro im Jahr zahlt er für die Partnerschaft mit dem Guide. Dass so viele dieser Sterne an Pretzmanns Häuser gehen, hat mit seiner Herkunft zu tun. Er wuchs auf einem kleinen Bauernhof in Nordjütland auf, wo Kompostieren und artgerechte Tierhaltung schlicht zum Alltag gehörten. Nach eigenen Angaben hat er inzwischen rund 50 bis 60 Millionen Euro in Litauen investiert, gebündelt in mehreren Gesellschaften.

Im Zentrum steht Farmers Circle, ein Bio- und Regenerativ-Betrieb von 750 Hektar im Bezirk Ukmergė, rund eine Autostunde nördlich von Vilnius. Mitten auf dem Hof liegt Red Brick, ein Restaurant in einer restaurierten Scheune, das als erstes Haus in Litauen den inzwischen abgeschafften Grünen Michelin-Stern für Nachhaltigkeit erhielt und in diesem Jahr seinen ersten regulären Stern bekam.

Das Red Brick Restaurant in Litauen | Bildquelle: Judith Gilles

Farmers Circle beliefert außerdem Nineteen18, eines der drei Restaurants, die ihren Stern verteidigten, und das Bib-Gourmand-Haus 14Horses. Auf dem Gelände betreibt Pretzmann zudem eine eigene Schlachterei, damit das Fleisch denselben kurzen, nachvollziehbaren Weg vom Feld in die Küche nimmt wie das Gemüse.

Auch der Überraschungserfolg des Jahres kommt aus seinem Haus: Andrius Kubilius, zuvor Küchenchef im Nineteen18, eröffnete Deep Roots am 1. April in eben jenem Gebäude in der Trakų-Straße. Rund zwei Monate später hatte das Restaurant seinen Stern.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Wie Pretzmann aus einem Hof ein breiteres Geschäft machen will, zeigt sich im Herzen der Altstadt: im Senatorių Pasažas, einem rund 400 Jahre alten Stadtpalais, das er zu einer Food Hall für nachhaltige Gastronomie umgebaut hat. Unter einem Dach liegen Restaurants, dazu Bäckerei, Metzgerei, Naturweinbar, Streetfood-Stand, Buchladen und Blumengeschäft, in den 2 oberen Etagen Büros und Wohnungen. Das Herzstück für die Laufkundschaft ist der Farmers Shop: Gemüse, Eier, Zwiebelchutney, Pickles und Saucen aus eigener Produktion gehen hier über den Tresen, aus demselben Betrieb, der die Sterneküchen beliefert.

Für Pretzmann ist das mehr als ein Nebengeschäft. Die Passage erreicht Menschen, die vielleicht nie einen Tisch im Sternerestaurant reservieren würden, und schafft einen Absatzkanal, der nicht vom Reservierungsbuch abhängt. So soll aus einem Hof, der Küchen beliefert, ein Unternehmen werden, das auf mehreren Standbeinen steht, und aus einzelnen Restaurants ein Ökosystem.

Litauen erlebt einen Fine-Dining-Boom | Bildquelle: Judith Gilles

Wer glaubt, Pretzmann setze ausschließlich auf Bewährtes, irrt. 2022 führte er die Seed-Finanzierungsrunde von Leafood über 6,45 Millionen Euro an, gemeinsam mit dem taiwanischen Vertical-Farming-Spezialisten YesHealth. Entstanden ist am Stadtrand von Vilnius eine der größten Vertikalfarmen Europas: In einer rund 7.200 Quadratmeter großen Halle wächst auf etwa 12.600 Quadratmetern Anbaufläche, verteilt auf mehrere Ebenen, pestizidfreies Blattgemüse, auch im litauischen Winter, wenn draußen nichts gedeiht. Inzwischen liefert Leafood auch nach Deutschland. Es ist dieselbe unternehmerische Logik wie bei Farmers Circle, nur übersetzt in Stahl und LED: Lieferketten so robust bauen, dass Qualität nicht von der Saison oder von Importen aus Südeuropa und Nordafrika abhängt. Auch in Dänemark engagiert sich Pretzmann, etwa bei der kleinen Brauerei Brøl bei Kopenhagen, die sich als zirkuläre Craft-Brauerei versteht und einen Teil des Malzes durch unverkauftes Brot ersetzt.

Das Muster ist dasselbe wie in Vilnius: ansetzen, wo das Ernährungssystem klemmt, und den Kreislauf schließen. Wer Pretzmann gegenübersitzt, ahnt kaum, wie tief er mit der litauischen Spitzengastronomie verwoben ist. Er trägt Jeans und Pullover statt Anzug, und wenn er über seine Projekte spricht, geht es selten um Zahlen. Er redet lieber von gesunden Böden, von Tieren, die gut gelebt haben, von Lebensmitteln, deren Herkunft man kennt. Das Rampenlicht überlässt er den Köchen. Ein Restaurant ohne Küchenchef als Partner würde er nie eröffnen, sagte er kürzlich dem litauischen Sender LRT, und diese Partnerschaft müsse mindestens fünf Jahre halten. Er selbst sieht sich als denjenigen, der dafür sorgt, dass sie etwas haben, womit sie glänzen können.

Was Pretzmanns Geschäftssinn ausmacht, ist weniger die einzelne Investition als das Prinzip dahinter: Er baut nicht nur Restaurants, vielmehr die Infrastruktur darunter, von der Bodengesundheit über die Schlachterei bis zum Vertriebskanal. Wer die Basis kontrolliert, von der ein Sternerestaurant abhängt, hat mehr Einfluss auf dessen Erfolg als mancher Investor, der nur Kapital mitbringt. Sterne seien nie das Ziel gewesen, sondern eine nachhaltige Lebensmittelkette. Seine drei Sternerestaurants arbeiten nach eigenen Angaben profitabel. Dass in diesem Sommer drei der fünf litauischen Sterne an Häuser aus seinem Netzwerk gingen, zeigt, wie viel Einfluss hat, wer die Basis kontrolliert.