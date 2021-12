"Nigeria könnte einen Quantensprung vollziehen"

Zudem war das skurrile Subventionssystem eine mächtige Quelle der Korruption. Die subventionierten Produkte wurden in betrügerischer Weise im Ausland verkauft. Der illegale Handel hat dazu geführt, dass einige gut vernetzte Geschäftsgruppen zu Lasten des Staates große Vermögen anhäufen konnten. Die Kraftstoffsubventionen belasteten das Budget mit über 8 Milliarden US-Dollar pro Jahr und entsprachen rund 3 Prozent des BIPs. Die gesparten Gelder wird man fortführend effizienter nutzen und einsetzen können.Die Reform des Energiesektors ist die zweite äußerst wichtige Reform, die Präsident Goodluck Jonathan ansteuert. Zurzeit verfügt das Land über rund 4100 MW an Kraftwerkskapazität, während sich die Nachfrage auf schätzungsweise das Doppelte beläuft. Sowohl industrielle Unternehmen als auch Privatverbraucher nutzen Dieselgeneratoren als die hauptsächliche Energiequelle. Diese Energie ist entsprechend teuer und nicht immer verfügbar, da es zu regelmäßigen Engpässen und Unterbrechungen bei Diesel-Lieferungen kommt. Bei kleineren Unternehmen betragen die Energiekosten nicht selten über 30 Prozent der Gesamtkosten. Laut Schätzungen der Weltbank könnte Nigeria in den nächsten Jahren zweistellig wachsen – vorausgesetzt, der Energiesektor wird reformiert.Nach der Bankenkrise im Jahre 2008 hat Nigeria zudem das Bankensystem grundsätzlich neu gestaltet. Die Reform des Systems wird als exemplarisch betrachtet. Im Jahr 2010 gründete man eine “Bad Bank" (AMCON – Asset Management Corporation of Nigeria), die faule Kredite aufgekaufte. Dies führte dazu, dass die Bilanzen der Banken im Expresstempo saniert wurden und die Kreditvergabe wieder in Schwung kam – eine Lösung, die auch Bankensysteme in Europa gebrauchen könnten. Heute gilt der Bankensektor Nigerias als einer der sichersten des Kontinents, mit sauberen und liquiden Bilanzen sowie hervorragenden Wachstumsaussichten. Die besten Banken erwirtschaften eine Eigenkapitalrendite von über 25 Prozent, was bei nur 30 Millionen Bankkonten in einem 160 Millionen bevölkerungsreichen Land als nachhaltig gesehen wird.Wenn die kürzlich vorgenommenen Reformen gelingen, wird das Land einen Quantensprung vollziehen. Nigeria wird zu einer neuen Wirtschaftsmacht Afrikas. Mit Investitionen an der Börse in Lagos können auch Anleger an dem Wachstum des bevölkerungsreichsten Landes des Kontinents erfolgreich partizipieren.Patryk Jablonowski ist Fondsmanager des Deka-MiddleEast und Africa.