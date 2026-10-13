Nikes Aktie hat fast 80 Prozent verloren, der Gewinn beinahe die Hälfte, China bricht ein. Wie tief der Fall des Sportriesen reicht – und wo er endet.

Nike-Aktie am Boden: Das sind die Gründe für den Absturz des Sportartikelgiganten

Manche Zahlen tun weh. Fast 80 Prozent – so viel hat die Nike-Aktie seit ihrem Rekordhoch im November 2021 eingebüßt. Damals kostete ein Papier rund 177 Dollar, heute pendelt es um 35 Dollar. Im September 2026 flog der Konzern sogar aus dem S&P 100, dem Index der 100 wertvollsten US-Unternehmen, dem er fast 18 Jahre angehört hatte. Ein Abstieg mit Ansage, und einer, der sich erstaunlich präzise in Zahlen erzählen lässt.

Denn anders als bei vielen Krisen gibt es hier keine Grauzone. Nike berichtet jedes Quartal, legt Bilanzen offen, meldet jede Region einzeln. Wer wissen will, wie ein Weltmarktführer ins Rutschen gerät, findet bei Nike das Lehrstück dazu – sauber dokumentiert.

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Umsatz und Gewinn: Der Knick nach dem Boom

Nach der Pandemie lief es glänzend. Im Geschäftsjahr 2024 (Nike bilanziert zum 31. Mai) erreichte der Umsatz mit 51,4 Milliarden Dollar seinen Höhepunkt. Dann kam der Bruch. Ein Jahr später, im Geschäftsjahr 2025, waren es nur noch 46,3 Milliarden – ein Minus von zehn Prozent. So stark war der Jahresumsatz zuvor nie gefallen.

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Noch stärker traf es den Gewinn. Der Nettogewinn sackte von 5,7 Milliarden Dollar (Geschäftsjahr 2024) auf 3,2 Milliarden ab, ein Einbruch um 44 Prozent. Gemessen am Rekordjahr 2022, als Nike gut 6 Milliarden verdiente, hat sich der Gewinn damit fast halbiert. Auch die Bruttomarge, lange der Stolz des Konzerns, bröckelte: von 46 Prozent im Geschäftsjahr 2022 auf 42,7 Prozent im Geschäftsjahr 2025. Jeder Prozentpunkt steht hier für Hunderte Millionen Dollar.

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China: Der Motor stottert

Jahrelang war China das Wachstumswunder im Konzern – zweistellige Zuwächse, fette Margen, scheinbar grenzenlos. Heute ist die Region ein Sorgenkind. Im Geschäftsjahr 2024 setzte Nike in Greater China noch 7,5 Milliarden Dollar um. Zwei Jahre später, im Geschäftsjahr 2026, waren es nur noch 5,8 Milliarden – ein Rückgang um fast ein Viertel.

Und die Talfahrt geht weiter. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2027 (bis Ende August 2026) brachen die China-Umsätze währungsbereinigt um 26 Prozent ein. Lokale Marken wie Anta und Li-Ning laufen Nike dort zunehmend den Rang ab, dazu kommt eine schwächelnde Konsumstimmung. Was einst der Turbo war, ist zur Bremse geworden.

Das selbst verschuldete Debakel: Strategie statt Schuhe

Der vielleicht bitterste Teil der Geschichte: Vieles war hausgemacht. Unter dem früheren Vorstandschef John Donahoe setzte Nike voll auf den Direktvertrieb – eigene Apps, eigene Läden, weniger Händler. Die Idee klang bestechend: höhere Margen, direkter Draht zum Kunden. In der Praxis ging sie nach hinten los.

Nike kappte Hunderte Großhandelspartnerschaften und zog sich aus Regalen zurück, in denen die Kundschaft die Marke seit Jahrzehnten kaufte. Die Lücke füllten andere. Newcomer wie On aus der Schweiz und Hoka schnappten sich genau dort Marktanteile, wo Nike Platz machte. Der eigene Direktvertrieb, „Nike Direct“ genannt, sollte den Verlust auffangen – schaffte es aber nicht. Im Geschäftsjahr 2025 schrumpfte er um 13 Prozent auf 18,8 Milliarden Dollar.

Die Quittung kam im September 2024: Donahoe musste gehen. Zurück an die Spitze holte Nike den Konzernveteranen Elliott Hill, der 32 Jahre im Unternehmen verbracht hatte, ehe er 2020 in den Ruhestand ging. Seine Aufgabe: die Rolle rückwärts. Hill baut die Händlerbeziehungen wieder auf – im Geschäftsjahr 2026 legte das Großhandelsgeschäft prompt wieder um sechs Prozent zu, während Nike Direct weiter nachgab.

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Die Börse: Über 200 Milliarden Dollar in Luft aufgelöst

Am deutlichsten liest sich der Absturz an der Börse. Auf dem Gipfel Ende 2021 war Nike rund 260 Milliarden Dollar wert. Im Herbst 2026 sind davon noch etwa 52 Milliarden übrig. Über 200 Milliarden Dollar Börsenwert – mehr als der gesamte Börsenwert von Adidas, Puma und etlichen anderen zusammen – haben sich schlicht in Luft aufgelöst.

Die Aktie markierte 2026 ein Zwölfjahrestief. Und der Rauswurf aus dem S&P 100 ist mehr als Symbolik: Indexfonds, die diesen Korb abbilden, müssen die Aktie verkaufen – ganz gleich, was sie von Nike halten. Ein Teufelskreis, der den Druck weiter erhöht.

Wo endet der Fall?

Es gibt erste Lichtblicke. Im Geschäftsjahr 2026 stabilisierte sich der Umsatz bei 46,4 Milliarden Dollar, praktisch unverändert zum Vorjahr. Die Bruttomarge legte minimal zu. Im Schlussquartal schoss sie sogar auf 49,2 Prozent hoch – allerdings vor allem, weil Nike mit der Rückerstattung von US-Zöllen rechnet, ein Sondereffekt, kein Trendbruch.

Das jüngste Quartal zeigt das gemischte Bild: Der Umsatz fiel erneut, um vier Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar, der Gewinn gab leicht nach. Die Marge aber stieg wieder. Elliott Hills Umbau braucht Zeit, und China bleibt die offene Wunde.

Ob aus der Stabilisierung eine echte Wende wird, entscheiden die nächsten Quartale. Fest steht: Nikes Absturz lässt sich bis auf die Nachkommastelle beziffern. Die Erholung müssen die Zahlen erst noch belegen.