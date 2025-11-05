Erstmals notiert der Nikkei 225 über 50.000 Punkten. Experten sehen weiteres Potenzial. Doch es gibt auch Risiken für Anleger zu beachten. Der Xtrackers Nikkei 225 ETF im Check.

Der japanische Leitindex hat zuletzt ein neues Allzeithoch bei über 52.000 Punkten erreicht.

Der Nikkei 225 umfasst die 225 größten und liquidesten Unternehmen der Tokioter Börse und wurde erstmals im September 1950 mit 110,82 Punkten veröffentlicht. Er gilt als Spiegelbild der japanischen Wirtschaft und erfährt international eine starke Beachtung. Der Index wird preisgewichtet berechnet, ähnlich wie der Dow Jones. Die Zusammensetzung wird halbjährlich überprüft. Dabei stammen die enthaltenen Unternehmen aus verschiedensten Sektoren, wobei Technologie-, Konsumgüter- und Industriewerte dominieren.

Historischer Meilenstein: Nikkei knackt 50.000 Punkte

Am 27. Oktober 2025 schloss der Nikkei 225 erstmals über der Marke von 50.000 Punkten – konkret bei 50.512 Punkten, ein Tagesplus von rund 2,5 Prozent. Damit setzte der japanische Leitindex seine seit Monaten anhaltende Aufwärtsbewegung fort und markiert ein neues Allzeithoch nach dem nächsten, zuletzt sogar bei über 52.000 Punkten.

Gründe für den Aufschwung

Der Höhenflug des Nikkei basiert auf mehreren Faktoren:

Wirtschaftspolitik der neuen Premierministerin Sanae Takaichi: Ihre Pläne erinnern an die „Abenomics“ – mit expansiver Fiskalpolitik, Investitionen in Zukunftsbranchen und Deregulierungen.

Ihre Pläne erinnern an die „Abenomics“ – mit expansiver Fiskalpolitik, Investitionen in Zukunftsbranchen und Deregulierungen. Technologie-Optimismus: KI, Robotik und Halbleiter treiben die Gewinne japanischer Tech-Konzerne wie Sony, Softbank und Keyence.

KI, Robotik und Halbleiter treiben die Gewinne japanischer Tech-Konzerne wie Sony, Softbank und Keyence. Attraktive Bewertungen: Trotz der Rally sind die Kurs-Gewinn-Verhältnisse im historischen Vergleich noch niedrig.

Trotz der Rally sind die Kurs-Gewinn-Verhältnisse im historischen Vergleich noch niedrig. Rückkehr internationaler Investoren: Nicht nur Star-Investor Warren Buffett hat verstärkt in japanische Mischkonzerne investiert.

Analysten erwarten auch für das Jahr 2026 eine Fortsetzung des Aufwärtstrends – unter der Voraussetzung politischer Stabilität und erfolgreicher Reformen. Die Prognosen reichen von 52.000 bis 60.000 Punkten im Jahresverlauf. Langfristig könnte der Index bis 2029 sogar die Marke von 100.000 Punkten erreichen, sofern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen.

Risiken des japanischen Aktienmarkts

Trotz der positiven Aussichten sollten Anleger auch die Risiken im Blick behalten:

Politische Unsicherheit: Die Koalition der Regierungsparteien ist fragil. Ein Bruch könnte Reformen verzögern und die Marktstimmung belasten.

Die Koalition der Regierungsparteien ist fragil. Ein Bruch könnte Reformen verzögern und die Marktstimmung belasten. Demografischer Wandel: Japans alternde Bevölkerung stellt langfristig eine Belastung für das Sozialsystem und die Wirtschaft dar.

Japans alternde Bevölkerung stellt langfristig eine Belastung für das Sozialsystem und die Wirtschaft dar. Exportabhängigkeit: Japans Wirtschaft ist stark vom Außenhandel abhängig. Ein Abschwung in den USA oder China würde die Unternehmensgewinne belasten.

Japans Wirtschaft ist stark vom Außenhandel abhängig. Ein Abschwung in den USA oder China würde die Unternehmensgewinne belasten. Geldpolitische Risiken: Ein abrupter Kurswechsel der Bank of Japan könnte die Märkte destabilisieren. Die hohe Staatsverschuldung (über 230 Prozent des BIP) schränkt den fiskalischen Spielraum ein.

Ein abrupter Kurswechsel der Bank of Japan könnte die Märkte destabilisieren. Die hohe Staatsverschuldung (über 230 Prozent des BIP) schränkt den fiskalischen Spielraum ein. Yen-Schwäche: Während sie Exporteuren hilft, belastet sie ausländische Investoren und könnte zu Kapitalabflüssen führen.

Xtrackers Nikkei 225: Effizienter Zugang zum japanischen Aktienmarkt

Der Xtrackers Nikkei 225 ETF (ISIN: LU2196470426) wurde im Oktober 2020 in Luxemburg aufgelegt und bildet die Wertentwicklung des Nikkei 225 Index nach. Der ETF investiert dazu physisch in alle Indexmitglieder und bietet so eine transparente und kostengünstige Möglichkeit, in Japans Blue Chips zu investieren. Die fünf größten Titel im ETF sind:

Advantest Softbank Fast Retailing Tokyo Electron TDK Corp

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,09 Prozent pro Jahr zählt der thesaurierende ETF zu den günstigsten Produkten seiner Kategorie. Das Fondsvolumen beträgt rund 220 Millionen Euro.

Sektor: Aktienfonds All Cap Japan

Aktienfonds All Cap Japan Auflegung: 27.10.2020

27.10.2020 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: LU2196470426

LU2196470426 Maximal Drawdown seit Auflage: 25,50%

25,50% Performance YTD: 22,11%

22,11% Performance 1 Jahr: 30,08%

30,08% Performance 3 Jahre: 61,39%

61,39% Performance 5 Jahre: 67,62%

67,62% Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,12%

0,12% Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 190

Kostengünstiger ETF mit Potenzial

Der Xtrackers Nikkei 225 ETF eignet sich für Anleger, die auf die Innovationskraft und das neugewonnene Momentum der japanischen Wirtschaft setzen. Der historische Durchbruch über die 50.000-Punkte-Marke zeigt, wie dynamisch sich Japans Börse entwickeln kann – trotz globaler Unsicherheiten und politischer Umbrüche.

Wer sein Portfolio geografisch diversifizieren und von der Stärke Japans profitieren möchte, findet in diesem ETF eine kostengünstige Möglichkeit mit langfristigem Potenzial. Nach der jüngsten Rally sollten die Risiken allerdings nicht unterschätzt werden – insbesondere im Hinblick auf politische Stabilität und externe Schocks.