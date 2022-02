Ab 1. April Nikko AM mit neuer Führung

Der japanische Vermögensverwalter Nikko Asset Management hat künftig eine neue Leitung. Stefanie Drews rückt am 1. April als Vorstandsvorsitzende (President) an die Spitze des Unternehmens, ihr zur Seite steht Yutaka Nishida (Chairman).

Die beiden sind bereits Mitglieder des Vorstands und folgen nun auf Junichi Sayato, der seit April 2021 an der Spitze des Asset Managers stand. Sayato werde von seinen Aufgaben zurücktreten, aber im Vorstand bleiben, um den Übergang zu erleichtern, teilt Nikko AM mit.



„Stefanie Drews ist in einzigartiger Weise qualifiziert, die nächste Leiterin von Nikko AM zu sein“, wird Sayato in der Mitteilung zitiert. Drews ist demnach seit 1997 im Wealth Management und Asset Management tätig und arbeitete bei Morgan Stanley sowie Barclays, bevor sie im August 2014 zu Nikko AM kam. Nishida ist seit April 2020 bei Nikko AM tätig, er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Asset Management.

Nikko AM wurde 1959 mit Hauptsitz in Tokio gegründet. Als einer der größten Asset Manager in Asien verwaltet das Unternehmen nach eigenen Angaben ein Vermögen von 283 Milliarden US-Dollar (Stand: Ende September 2021).