Nils Reich wird auch Vorstandschef der Kravag
Nils Reich ist neuer Vorstandsvorsitzender des Logistik- und Transportversicherers Kravag. Der 45-Jährige übernimmt die Aufgaben von Klaus Endres, der bereits im April innerhalb des Mutterkonzerns R+V zum Vorstand des neu geschaffenen Ressorts IT und Operations bestellt wurde. Er stand seit Anfang 2022 an der Kravag-Spitze.
Doppelfunktion im R+V-Konzern
Bisher war nur bekannt, dass der ehemalige Axa-Manager und promovierte Mathematiker ab dem 15. September das gesamte Schaden- und Unfallgeschäft innerhalb des R+V-Konzerns übernimmt. Hintergründe zu der Entscheidung, Reich nun mit einer Doppelrolle auszustatten und Endres von dieser zu entlasten, teilte die Kravag nicht mit.
Reich verantwortete zuletzt knapp zwei Jahre das weltweite Krankenversicherungsgeschäft der Axa von Paris aus. Zwischen 2018 und 2023 leitete er das Komnposit-Ressort der deutschen Tochter in Köln. Seine Karriere startete Reich 2008 bei der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group, bevor er 2015 als Leiter Strategie, Organisation und Smart Data bei der Axa anfing.
Die Kravag Versicherung ist im gewerblichen Güterverkehr tätig. Das Unternehmen aus Hamburg feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen.