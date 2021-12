Funny Friday „Nimm Dir kein Beispiel an Dieter“

„Sei kein Dieter!“, lautet der Appell von Stephan Peters. Er nimmt in einem aktuellen Video den Beitrag einer Verbrauchersendung humorvoll aufs Korn. Denn die am Beispiel des Pensionärs Dieter Herzberg festgemachte Fundamentalkritik an der Riester-Rente könne man nicht unkommentiert stehenlassen.