Von Nordea AM Ninety One baut Nachhaltigkeits-Strategie für Schwellenländer aus

Der Vermögensverwalter Ninety One hat Juliana Hansveden verpflichtet. Die Portfoliomanagerin soll Strategien für nachhaltige Aktien aus Schwellenländern entwickeln. In dieser neu geschaffenen Position soll Hansveden – die von London aus arbeiten wird – das Angebot von Ninety One an nachhaltigen Produkten ergänzen.

Hansveden kommt von Nordea Asset Management zu Ninety One. Dort war Hansveden für die Verwaltung der 6 Milliarden Euro schweren Emerging Stars Equity- sowie der Asian Stars Equity-Strategie verantwortlich. Zuvor war sie für den First Swedish National Pension Fund (AP1) und Blackrock tätig. Sie hält einen Master of Science in Economics & Business von der Stockholm School of Economics und studierte außerdem an der Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris (HEC Paris).