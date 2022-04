Daisy Streatfeild Ninety One ernennt Sustainability Director

Der britisch-südafrikanische Vermögensverwalter Ninety One hat Daisy Streatfeild zum Sustainability Director berufen. In dieser Position wird sie für die Umsetzung der Netto-Null-Bestrebungen sowohl im Unternehmen als auch im Portfoliomanagement verantwortlich sein. Im Vordergrund steht unter anderem die enge Zusammenarbeit mit den Investmentteams bei der Entwicklung nachhaltiger Produkte. Zudem soll Streatfeild Kunden bei der Entwicklung eigener Nachhaltigkeitsstrategien unterstützen.

Streatfeild kommt von der Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), wo sie als Programm-Direktorin an der Gründung der Paris Aligned Investment Initiative beteiligt war. Vor ihrer Tätigkeit bei der IIGCC war sie bei der Inter-American Development Bank Group und in verschiedenen Positionen im öffentlichen Dienst mit Schwerpunkt Klima und Finanzen beschäftigt.

Netto-Null-Emissionen bis 2050

„Als Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative hat sich Ninety One verpflichtet, sicherzustellen, dass unsere Portfolios bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen“, erläutert Nazmeera Moola, Chief Sustainability Officer bei Ninety One. „Daisy Streatfeild bringt umfassende Erfahrung im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft mit. Gepaart mit ihrer Leidenschaft, die Investmentbranche zum Besseren zu verändern, macht sie das zu einem idealen Mitglied unseres Teams.“