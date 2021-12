Mit Asien-Fokus Ninety One legt Anleihefonds auf

Ninety One lanciert den Ninety One Asia Dynamic Bond (ISIN: LU2279442268). Das teilt die Fondsgesellschaft mit. Portfoliomanager sind Victoria Harling und Alan Siow. Sie sollen vorwiegend in Hochzins- und Investment-Grade-Anleihen asiatischer Unternehmen investieren. Die laufenden Kosten betragen 0,8 Prozent pro Jahr.

Harling kommentiert die Fondsauflegung: „Der asiatische Anleihenmarkt ist eine Anlageklasse, die mittlerweile so bedeutend ist, dass Investoren sie nicht länger ignorieren können. Die wachsende asiatische Mittelschicht ist ein wichtiger Wachstumstreiber.“

Siow ergänzt: „Hinzu kommt, dass sich die globale Wirtschaftskraft mehr und mehr nach Asien verlagert. Diese Investment-Region hat sich besonders während der Corona-Krise behauptet.“