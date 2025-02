Jungmakler mischen die Branche mit frischen Konzepten auf

Nicolas Ausing erinnert sich noch gut an seine ersten Schritte in der Versicherungsbranche. „Anfänglich sagte ich mir, ich wolle den Leuten auf die Finger schauen, um selbst nie betrogen zu werden.“ Die Branche sei ihm moralisch fragwürdig erschienen. So sollte ein Praktikum beim Finanzvertrieb Swiss Life Select auch ursprünglich nur der kritischen Beobachtung dienen. Doch was der junge Mann schließlich entdeckte, veränderte seine Perspektive.

Ausing ist einer von vielen jungen Menschen, die in den vergangenen Jahren den Schritt in die Finanz- und Versicherungsvermittlung gewagt haben. Sein Einstieg steht exemplarisch für viele Berichte von Berufseinsteigern: Die Versicherungsbranche machte zunächst nicht den Eindruck, ein Traumberuf zu sein. Bestenfalls wirkte sie eintönig. Das bestätigt auch Mauritz Mannsperger: „Früher hatte der Beruf für mich einen extrem schlechten Ruf. Er klang außerdem langweilig.“ Dennoch hat sich auch Mannsperger vor Kurzem mit einer eigenen Versicherungsmakleragentur (Makler Mauritz) selbstständig gemacht.

Jährlicher Wettbewerb Jungmakler Award

Wer wissen will, wie heutige Berufseinsteiger im freien Finanz- und Versicherungsvertrieb ticken, sollte sich den Dortmunder Jungmakler Award ansehen. Der Wettbewerb findet jährlich Ende Oktober im Rahmen der Versicherungsvertriebsmesse DKM statt. 14 Nachwuchsmaklerinnen und -makler treten dort an, drei von ihnen erhalten einen Preis. Obendrein gibt es einen Sonderpreis Baufinanzierung. Wenn die DKM startet, hat sich die Jury schon entschieden: Die Auswahl der Gewinner erfolgt in einem mehrstufigen Casting, bestehend aus Online-Fragebogen, Präsentation im Video, Vorstellungsrunde digital und Vorstellung in Präsenz.

An den Geschäftsmodellen der Teilnehmer fällt der hohe Spezialisierungsgrad auf. So gut wie keiner tritt mehr als klassischer „Bauchladenverkäufer“ auf, der eine breite Kundenklientel anspricht und alle möglichen Finanz- und Versicherungsprodukte im Gepäck hat. Vielmehr besetzen die Berufseinsteiger oft bestimmte Nischen. In der Hinterhand haben sie ein breites Netzwerk, an das sie ihre Kunden bei Bedarf weitervermitteln. So sind auch die Gewinner des jüngsten Wettbewerbs aufgestellt: Siegerin Kim Vivian Sombrutzki versichert Taxiunternehmen. Nummer 2, Said Shurafa, bietet Versicherungen für Gastgeber von Ferienwohnungen an. Nummer 3, Philipp Berner, konzentriert sich auf junge Akademiker. Eine bunte Mischung von Spezialgebieten – Nische trifft Nische.

Strukturvertriebe als Einstiegsweg

Doch wie kommen junge Menschen überhaupt in die Maklerbranche, wenn sie da eigentlich gar nicht hinwollten? Ein wichtiger Zugang sind Strukturvertriebe. Die meisten der hier porträtierten Nachwuchsmaklerinnen und -makler sammelten dort ihre ersten Erfahrungen. In den Gesprächen fällt besonders oft der Name Tecis. Strukturvertriebe bieten einen einfachen Zugang in die Branche, mit fertigen Geschäftskonzepten. Trotzdem bleiben sie oft eine Durchgangsstation.

So begegnen viele der jungen Menschen, die heute als Makler arbeiten, ihren ehemaligen Arbeitgebern mit gemischten Gefühlen. „Die Produktpalette war begrenzt, und bestehende Verträge konnten kaum optimiert werden“, erinnert sich Matthias Lang (Neo Makler) an seine Zeit bei Tecis. Auch sein damaliger Kollege und heutiger Geschäftspartner Nicolas Ausing wünschte sich mehr Spielraum. „Bei Tecis wurde uns gesagt, dass wir kein Online-Marketing machen dürfen“, nennt Ausing als einen Grund für seinen Schritt in die Unabhängigkeit.

Viele Strukturvertriebe belegen ihre Mitarbeiter außerdem mit engen Vertriebsvorgaben. Ehemalige berichten von mentalem Druck, auf Schritt und Tritt Neukunden akquirieren zu müssen. „Ich will nicht jeden Samstag auf Partys gehen, nur um da potenzielle Kunden zu erreichen“, sagt Lukas Raschke (Ankerfinanz) in der Rückschau. Wie viele Mitarbeiter genau in deutschen Strukturvertrieben arbeiten, ist nicht bekannt. Doch wenn in Gesprächen mit Maklern häufig entsprechende Unternehmensnamen fallen, zeigt das: Die Vertriebe scheinen sehr erfolgreich damit zu sein, junge Menschen in die Finanzbranche zu holen.

Maklerbetriebe werden auch vererbt

Es gibt jedoch auch andere Wege, die dorthin führen: ein Studium, eine klassische Ausbildung bei einer Bank oder Versicherung oder der Einstieg in einen Familienbetrieb. So sagt Nachwuchsmakler Enrico Kunz (CK Vorsorge Komplett): „Den Versicherungsmaklerbetrieb hat mein Vater gegründet, ich bin mit dem Beruf groß geworden.“ Neben seinen Traumberufen Sänger und Schauspieler habe er auch den Job des Versicherungsmaklers von klein auf als attraktiv empfunden. Maklerin Saskia Drewicke kannte die Branche ebenfalls durch ihren Vater: „Für mich war die Versicherungsbranche daher zwar naheliegend. Aber ich wollte nach dem Abitur bewusst nicht, dass meine berufliche Laufbahn dadurch festgelegt ist.“ Doch wie es manchmal ist: Es kommt dann doch so.

Alle Teilnehmer des Jungmakler Awards haben sich innerhalb der letzten fünf Jahre als Makler selbstständig gemacht. Alternativ haben sie eine Maklerfirma übernommen oder ein Unternehmen umgewidmet. Kristina Glaser (Krima Finance) war zunächst Ausschließlichkeitsvertreterin gewesen und hatte bereits als Selbstständige gearbeitet. Ihren Weg in den Vermittlerberuf vergleicht sie mit „Fahrradfahren mit Stützrädern“: Zunächst habe die Versicherung für das organisatorische Drumherum gesorgt. Der Wechsel in die Maklerschaft sei dann eine besondere Herausforderung gewesen. „Als Makler zu arbeiten ist zeitaufwendiger, weil man kein Unternehmen im Hintergrund hat. Vertrieb, Marketing und mehr – man muss sich von der Pike auf um alles selbst kümmern“, so Glaser.

Andere Nachwuchsprofis machten sich direkt als Makler selbstständig. „Ich bin 2019 ohne große Fixkosten und ohne wirklichen Plan losgelaufen“, gesteht Versicherungsmakler Benedikt Deutsch (Cleversichert). „Zu Beginn musste ich von Monat zu Monat denken und ums Überleben kämpfen.“ Die meisten befragten Jungmaklerinnen und Jungmakler geben an, keine Unterstützung bei der Finanzierung erhalten zu haben. Was dazugesagt werden muss: Die Berufseinsteiger kommen oft ohne angemietetes Büro aus. Sie arbeiten einfach von zu Hause aus, beraten via Internet.

Jungmakler beraten zum Großteil digital

Digital arbeiten zu können, empfinden alle befragten Nachwuchsmakler als eine große Erleichterung. „95 Prozent unserer Beratungen finden ausschließlich digital statt“, berichtet etwa Nicolas Ausing. Diese Arbeitsweise ermöglicht es den Jungmaklern, ihre Zeit flexibler einteilen zu können. Ein Vorteil ist auch: Die Kunden können von überallher stammen, nicht nur aus der Region, in der der Makler oder die Maklerin wohnt.

Zwei der zuletzt in Dortmund angetretenen Kandidaten haben sich einen speziellen Traum erfüllt: Sie arbeiten von Wohnsitzen aus, die im Ausland liegen – die digitalen Hilfsmittel machen es möglich. „Ich lebe seit drei Jahren in Lissabon am Meer“, berichtet zum Beispiel Saskia Drewicke (Sparheldin). Auch Mauritz Mannsperger berät seine Kunden komplett digital. Mannsperger arbeitet von Island aus.

Die Motivation für den Schritt in die Selbstständigkeit klingt bei allen Nachwuchsmaklern ähnlich. Nicolas Ausing bringt es auf den Punkt: „Freiheit und Unabhängigkeit sind die Grundmotive, die uns antreiben.“ Er sagt auch: „Wir wollen selbst die Verantwortung für unsere Entscheidungen tragen und nicht für jemand anderen arbeiten, der am Ende die Lorbeeren erntet.“ Oder wie Samira Harkat (Feminin Finance) es lebensnah beschreibt: „Wenn ich an einem Mittwoch um 15 Uhr mal beschließe, im Park frische Luft zu schnappen, dann mache ich das einfach.“ Sie findet: „Es ist mein Raum, mein Business, und ich entscheide, wie es läuft.“

Die Unabhängigkeit hat jedoch ihren Preis. Mehr Freiheit heißt auch mehr Verantwortung. Benedikt Deutsch erinnert: Als Selbstständiger habe er keine Sicherheiten, im Gegensatz zu angestellten Arbeitnehmern. „Wenn man nichts tut, kommt am Ende des Monats auch kein Einkommen.“

Selbstständigkeit: oft im Homeoffice

Viele der Jungmakler haben zudem Arbeitszeiten, die weit über die 40-Stunden-Woche angestellter Arbeitnehmer hinausgehen. Während Dennis Tilin (Versicherungmitdennis) von 50 Stunden pro Woche spricht, berichtet Mannsperger von „zwischen 70 und 120 Stunden“. Die anderen Befragten sehen sich irgendwo dazwischen. Kristina Glaser räumt ein: „Es kann schwierig sein, zur Ruhe zu kommen, da man ständig erreichbar sein möchte und viel Verantwortung trägt.“

Auch das Arbeiten aus der eigenen Wohnung heraus ist zwar praktisch, macht aber nicht jeden glücklich. „Unsere größte Herausforderung ist die Arbeit im Homeoffice“, räumen Lukas Raschke und seine Freundin und Geschäftspartnerin Yasemine Kanwischer (beide Ankerfinanz) im Gespräch ein. Statt einer Drei-Zimmer-Wohnung träumt das Makler-Paar von einer etwas geräumigeren Vier-Zimmer-Wohnung – das würde schon helfen. Für die Kunden wäre das allerdings neutral: Die Gespräche laufen hauptsächlich per Video.

Selbstständig zu arbeiten ist herausfordernd, insbesondere dann, wenn außergewöhnliche Lebensumstände

hinzukommen. Ihre Tätigkeit verlange ihr viel Flexibilität ab, findet Maklerin Samira Harkat. Das sei ihr besonders nach der Geburt ihres Kindes aufgefallen. Makler Enrico Kunz berichtet, dass er quasi über Nacht den familieneigenen Betrieb übernehmen musste: „Aus gesundheitlichen Gründen musste sich mein Vater aus der Firma zurückziehen.“ So sei er plötzlich vom Azubi direkt zum Gesellschafter-Geschäftsführer aufgestiegen.

Dennoch ist für die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger auch die persönliche Work-Life-Balance ein großes Thema. „Uns ist es wichtig, dass wir uns nicht kaputtarbeiten“, sagt Lukas Raschke. Gemeinsam mit Partnerin Kanwischer pflegt er ein zeitintensives Hobby: Segeln. „Wir wollen eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Unternehmensaufbau, Freizeit und Sport schaffen“, sagt er. Auch Enrico Kunz möchte sich seine Zeit bewusst einteilen: „Ich versuche, Urlaub und Wochenenden gezielt zu nehmen und auch im Sinne von Mental Health klare Grenzen zu ziehen.“

Social Media gehört zum Geschäft

Die Aussagen vieler Nachwuchsmakler durchzieht ein roter Faden: Es wird durchschnittlich zwar viel gearbeitet. Gleichzeitig sehen die jungen Spezialisten jedoch auch ihre Freizeit als einen wichtigen Wert an.

Ebenfalls abwechslungsreich erscheint der Kommunikationsmix, den die jungen Maklerinnen und Makler in ihrem Arbeitsalltag anwenden. „Eine riesengroße Rolle spielt für mich Whatsapp Business“, sagt etwa Enrico Kunz. „80 Prozent meiner Anfragen und der schriftlichen Kommunikation mit meinen Kunden laufen über diese Plattform, 20 Prozent per Mail.“ Der Vorteil aus seiner Sicht: „Die Kunden sind schnell erreichbar, ich nutze elektronische Signatur, und auch Dokumente sind sehr schnell bei mir.“

Stichwort soziale Medien: Sie sind quasi ein Heimspiel – alle Nachwuchsmaklerinnen und -makler sind damit aufgewachsen. So betrachten viele Instagram, Tiktok und Co. nun auch als wichtige Kanäle für Akquise und Kommunikation mit ihren Kunden, die ebenfalls oft jünger sind. Einige Kandidaten, die im Oktober in Dortmund auf der Bühne standen, haben sich in der Vergangenheit bereits reichweitenstarke Kanäle aufgebaut.

So tritt zum Beispiel Dennis Tilin auch als Finfluencer mit Schwerpunkt Versicherungen auf. Auf Instagram hat er über 60.000, auf Tiktok über 100.000 Follower. „Social Media ist alles für mich, es war mein Weg zum Erfolg“, sagt er. Philipp Berner bestätigt: „Wir gewinnen sämtliche Kunden über unseren Social-Media-Account.“

Ein Massenpublikum erreicht auch Saskia Drewicke alias „Sparheldin“. Social Media sei „ein wichtiger Kanal, um online sichtbar und präsent zu sein und Vertrauen aufzubauen“. Drewicke war schon Finfluencerin, bevor sie sich mit eigenem Honorarberatungsunternehmen selbstständig gemacht hat. „Durch meinen Finanzkanal auf Instagram und den Podcast hatte ich schon eine Reichweite“, sagt sie. Das sei ein großer Vorteil gewesen.

Eine umfangreiche Social-Media-Community haben ebenfalls Tarik El Bouazzaoui (Talisman Consulting) und Benedikt Deutsch. Cleversichert-Gründer Deutsch ist seit Kurzem zudem Co-Host des branchenbekannten „Makler- und Vermittlerpodcast“.

Langer Arbeitstag

Adrian Schmidt (Käpsele) schlüsselt die Daten zur Kundenakquise aufs Prozent genau auf: „8 Prozent meiner Kunden kommen über Instagram, 12 Prozent aus Empfehlungen, 34 Prozent aus dem Bestand heraus, 26 Prozent über Linkedin und 20 Prozent über Werbeanzeigen auf Instagram und Facebook.“

Das digitale Netzwerken bringt es mit sich, dass für viele Nachwuchsmakler der Arbeitstag nie richtig endet. Zumindest ist ihm keine Grenze durch feste Bürozeiten gesetzt. Ein zweischneidiges Schwert: Das Abschalten kann schwerfallen. Andererseits berichten mehrere Nachwuchsmakler, dass aus Kundenkontakten mitunter

Freundschaften werden: Man kommuniziere unkompliziert, auf Augenhöhe und habe oft ähnliche Interessen.

Dass digitale Prozesse untrennbar zur modernen Finanzberatung gehören – darüber sind sich die Nachwuchsprofis ausnahmslos einig. Ein Rat an alte Branchenhasen von Mauritz Mannsperger: „Unterschätze das Thema Digitalisierung nicht. Spätestens, wenn es an die Unternehmensübergabe geht, müssen die Geschäftsprozesse digital stehen.“ Dann klappe es auch mit dem jungen Nachfolger oder der Nachfolgerin.

Ein unerwarteter Tipp kommt von Enrico Kunz: Ältere Makler sollten sich zwar an zeitgemäße Möglichkeiten anpassen, aber „bewährte Dinge nicht vollständig abtun, nur weil sie vielleicht nicht 100 Prozent digital sind“. Kunz findet: „Es geht darum, Möglichkeiten zu schaffen, die alle Generationen abholen.“

Auch wenn fast alle Jungmakler, die hier zu Wort kommen, ihre Kunden duzen und viele sich gerne lässig geben und kleiden („Ich bin froh, außer auf Hochzeiten kein Hemd und keine Krawatte mehr tragen zu müssen“, sagt der auf Footballer spezialisierte Benedikt Deutsch): Aus ihren Antworten schimmert viel Selbstbewusstsein hervor. Mannsperger erklärt: „Wir sagen oft Nein zu Anfragen und beenden die Zusammenarbeit mit Kunden, die unsere Prozesse und Philosophie nicht mittragen.“ Benedikt Deutsch findet: „Kein Kunde ist es wert, unsere Prozesse und Werte zu vernachlässigen.“

Beitrag zur Finanzbildung

Viele junge Vertriebsprofis sprechen zudem von einem persönlichen Anliegen. Sie wollten mit ihrer Arbeit etwas bewegen, zum Beispiel die allgemeine Finanzbildung verbessern. Samira Harkat sagt auch: „Die Finanzbranche hat mich fasziniert, aber auch genervt – so viele veraltete Strukturen, so wenig Fokus auf die Bedürfnisse von Frauen.“

Viele der Jungmakler sehen sich unter diesem Aspekt nicht nur als Vermittler, sondern ebenso als Change Agents, Veränderer, ihres Berufsstands. Sie halten ihre Tätigkeit für gesellschaftlich relevant und möchten sie zeitgemäß ausüben. Benedikt Deutsch, der unter anderem auf Linkedin seinen Alltag als Versicherungsmakler präsentiert, hat sich zum Ziel gesetzt: „Jetzt müssen wir noch am Ruf unserer Branche arbeiten und ihn verbessern. Wir wollen Menschen zeigen, wie wichtig unser Berufsstand und unsere Arbeit sind.“