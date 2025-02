Jungmakler mischen die Branche mit frischen Konzepten auf

Ausing ist einer von vielen jungen Menschen, die in den vergangenen Jahren den Schritt in die Finanz- und Versicherungsvermittlung gewagt haben. Sein Einstieg steht exemplarisch für viele Berichte von Berufseinsteigern: Die Versicherungsbranche machte zunächst nicht den Eindruck, ein Traumberuf zu sein. Bestenfalls wirkte sie eintönig. Das bestätigt auch Mauritz Mannsperger : „Früher hatte der Beruf für mich einen extrem schlechten Ruf. Er klang außerdem langweilig.“ Dennoch hat sich auch Mannsperger vor Kurzem mit einer eigenen Versicherungsmakleragentur (Makler Mauritz) selbstständig gemacht.

Nicolas Ausing erinnert sich noch gut an seine ersten Schritte in der Versicherungsbranche. „Anfänglich sagte ich mir, ich wolle den Leuten auf die Finger schauen, um selbst nie betrogen zu werden.“ Die Branche sei ihm moralisch fragwürdig erschienen. So sollte ein Praktikum beim Finanzvertrieb Swiss Life Select auch ursprünglich nur der kritischen Beobachtung dienen. Doch was der junge Mann schließlich entdeckte, veränderte seine Perspektive.

Wer wissen will, wie heutige Berufseinsteiger im freien Finanz- und Versicherungsvertrieb ticken, sollte sich den Dortmunder Jungmakler Award ansehen. Der Wettbewerb findet jährlich Ende Oktober im Rahmen der Versicherungsvertriebsmesse DKM statt. 14 Nachwuchsmaklerinnen und -makler treten dort an, drei von ihnen erhalten einen Preis. Obendrein gibt es einen Sonderpreis Baufinanzierung. Wenn die DKM startet, hat sich die Jury schon entschieden: Die Auswahl der Gewinner erfolgt in einem mehrstufigen Casting, bestehend aus Online-Fragebogen, Präsentation im Video, Vorstellungsrunde digital und Vorstellung in Präsenz.

An den Geschäftsmodellen der Teilnehmer fällt der hohe Spezialisierungsgrad auf. So gut wie keiner tritt mehr als klassischer „Bauchladenverkäufer“ auf, der eine breite Kundenklientel anspricht und alle möglichen Finanz- und Versicherungsprodukte im Gepäck hat. Vielmehr besetzen die Berufseinsteiger oft bestimmte Nischen. In der Hinterhand haben sie ein breites Netzwerk, an das sie ihre Kunden bei Bedarf weitervermitteln. So sind auch die Gewinner des jüngsten Wettbewerbs aufgestellt: Siegerin Kim Vivian Sombrutzki versichert Taxiunternehmen. Nummer 2, Said Shurafa, bietet Versicherungen für Gastgeber von Ferienwohnungen an. Nummer 3, Philipp Berner, konzentriert sich auf junge Akademiker. Eine bunte Mischung von Spezialgebieten – Nische trifft Nische.

Strukturvertriebe als Einstiegsweg

Doch wie kommen junge Menschen überhaupt in die Maklerbranche, wenn sie da eigentlich gar nicht hinwollten? Ein wichtiger Zugang sind Strukturvertriebe. Die meisten der hier porträtierten Nachwuchsmaklerinnen und -makler sammelten dort ihre ersten Erfahrungen. In den Gesprächen fällt besonders oft der Name Tecis. Strukturvertriebe bieten einen einfachen Zugang in die Branche, mit fertigen Geschäftskonzepten. Trotzdem bleiben sie oft eine Durchgangsstation.