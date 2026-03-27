Warum die Pflegerente ein Nischenprodukt bleibt, welche Anbieter die besten Tarife haben und warum viele Pflegetagegeld-Versicherungen enttäuschen.

Das Analysehaus Franke und Bornberg hat erstmals ein eigenes Rating für Pflegetagegeldversicherungen veröffentlicht – und dabei auch das bestehende Pflegerenten-Rating aktualisiert.

Bewertungsmethodik: 61 Kriterien, anbieterfreundliche Skala

Das Pflegetagegeld-Rating bewertet Tarife anhand von 61 Kriterien und vergibt maximal 3.610 Punkte. Für die Bestnote sind mindestens 85 Prozent der erreichbaren Punkte nötig; hinzu kommen Mindeststandards, die mit jeder Klasse anspruchsvoller werden. Auch die Finanzstärke der Anbieter fließt in die Bewertung ein – auf Grundlage des hauseigenen „Map-Report“.

Die verwendete Notenskala reicht von „FFF+“ (hervorragend) bis „F-“ (ungenügend) in sieben Klassen. Die Bandbreiten sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen.

Aufgrund der zusätzlichen Bestnote „hervorragend“ – die über das bekannte Schulnotensystem hinausgeht – ist das Schema allerdings als vergleichsweise anbieterfreundlich einzustufen. Das dürfte dem Geschäftsmodell von F&B geschuldet sein: Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben.

Pflegerente: Nischenprodukt mit mittlerer Qualität

Mit rund 240.000 Verträgen (Bestand Ende 2024) spielt die Pflegerente im Markt der privaten Pflegevorsorge weiterhin eine untergeordnete Rolle. Aktuell bieten sechs Lebensversicherer zusammen 53 Tarife an – mit überwiegend mittlerer Qualität. Knapp zwei Drittel der Tarife erhalten die Note „FF+“ (gut). Diese Tarife stammen von Ideal, Swiss Life und Zurich. Die Bestnoten „FFF+“ oder „FFF“ erreicht kein einziger Pflegerententarif. Schwächere Produkte gibt es laut Rating am Markt indes auch nicht.

„Pflegerenten sind schon seit 30 Jahren auf dem Markt, aber sie haben nie richtig Fuß gefasst“, fasst Christian Monke, Leiter Ratings Gesundheit und Private Risiken bei Franke und Bornberg (F&B), das strukturelle Dilemma des Produktsegments zusammen.

Hoher Prämien bei Pflegerenten

Der Hauptgrund für die anhaltende Schwäche des Produkts liegt laut Monke beim Preis: Pflegerenten werden als Lebensversicherungsprodukt häufig mit einer bis zum Rentenalter befristeten Beitragszahlung angeboten. „Das lässt die Prämien gegenüber Kranken-Tarifen deutlich teurer erscheinen – dabei werden Letztere meist lebenslang bezahlt“, so Monke. Verbraucherschützer und Vermittler kritisieren seit Jahren, dass Pflegerenten bei ähnlichem Leistungsumfang 75 bis 125 Prozent teurer sind als vergleichbare Pflegetagegeldversicherungen.

Hinzu kommt, dass Basisvarianten Leistungen oft erst ab Pflegegrad 4 oder 5 vorsehen – was das Produkt zwar für preissensible Kunden zugänglich macht, den Schutz aber stark einschränkt.

Pflegetagegeld: Nachholbedarf bei Produktqualität

Ganz anders das Bild beim Pflegetagegeld: Mit mehr als drei Millionen Verträgen ist es die mit Abstand verbreitetste Form der privaten Pflegevorsorge. Im neuen F&B-Erstrating werden 130 Tarife von 33 Gesellschaften untersucht.

Das Ergebnis fällt allerdings ernüchternd aus: Lediglich acht Produkte – 6,2 Prozent – erreichen die Bestnote „FFF+“ (hervorragend). Jeder vierte Tarif (25,4 Prozent) erhält die Note „FFF“ (sehr gut). Fast die Hälfte aller Tarife schneidet hingegen nur ausreichend oder schlechter ab.

Spitzentarife zeichnen sich laut F&B durch Leistungen bereits ab Pflegegrad 1, volle Auszahlung bei stationärer Pflege ab Pflegegrad 2, eine Dynamikklausel, eine Nachversicherungsgarantie sowie umfangreiche Assistanceleistungen aus. Schwächere Tarife scheitern häufig an denselben Punkten.

Die vollständigen Ergebnisse auf Tarifebene veröffentlicht Franke und Bornberg auf hier. Die Übersichten sollen regelmäßig aktualisiert und um neue Produkte ergänzt werden.

Was ein Pflegetagegeld kostet

Das Pflegetagegeld zahlt für jeden Tag der Pflegebedürftigkeit einen vertraglich vereinbarten Betrag, gestaffelt nach Pflegegrad. Bei ambulanter Pflege steigt dieser in der Regel mit dem Pflegegrad. Im stationären Bereich zahlen viele Tarife ab Pflegegrad 2 einen konstanten Betrag – eine Reaktion der Versicherer auf den seit 2017 geltenden einrichtungseinheitlichen Eigenanteil, den Heimbewohner unabhängig vom Pflegegrad selbst tragen.

Für einen 40-Jährigen kostet ein Schutz mit gestaffeltem ambulantem Tagegeld ab etwa 40 Euro monatlich, rechnen die Studienautoren vor. Wer erst mit 60 Jahren einsteigt, zahlt 140 bis 250 Euro.

Zu einem ähnlichen Befund kam im März 2025 auch das Analysehaus Morgen & Morgen (M&M): Von 234 untersuchten Pflegetagegeld-Tarifen erreichten zwar 65 die Höchstnote, zugleich wurden aber 71 Tarife als „schwach“ eingestuft – ein Anteil, der sich im Vergleich zu früheren Jahrgängen kaum verändert hat. Auch M&M attestierte dem Markt eine erhebliche Spreizung, sowohl bei der Qualität als auch beim Preis.

Pflegetagegeld: Struktureller Nachteil gegenüber Pflegerente

Darüber hinaus hat Pflegetagegeld auch einen entscheidenden strukturellen Nachteil gegenüber der Pflegerente: Das Pflegetagegeld ist eine reine Risikoversicherung ohne Sparanteil. Wer den Vertrag kündigt – etwa weil steigende Beiträge nicht mehr bezahlbar sind –, verliert alle bis dahin eingezahlten Beiträge vollständig; einen Rückkaufswert gibt es nicht.

Die Pflegerente hingegen ist nach dem Kapitaldeckungsverfahren konzipiert und enthält einen Sparanteil: Bei Kündigung besteht zumindest ein Anspruch auf einen (wenn auch oft deutlich geminderten) Rückkaufswert. Beitragsanpassungen beim Pflegetagegeld sind dabei keine Seltenheit – zuletzt waren teils massive Erhöhungen zu beobachten, wie ein Produktcheck von DAS INVESTMENT Versicherungen zur Allianz-Police zeigte.

Das Pflegeparadox bleibt ungelöst

Trotz steigender Eigenanteile haben laut PKV-Verband nur rund 4,1 Millionen Menschen – weniger als 5 Prozent der Bevölkerung – überhaupt eine private Pflegezusatzversicherung abgeschlossen. Im Heim zahlen Pflegebedürftige im ersten Aufenthaltsjahr laut einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (VDEK, Stand 1. Januar 2026) durchschnittlich 3.245 Euro monatlich aus eigener Tasche.

Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg, sagt: „Junge Menschen bekommen günstigen Schutz – interessieren sich aber kaum dafür. Ältere sehen den Bedarf, doch sie können ihn oft nicht mehr bezahlen.“