Die Universal-Investment-Gruppe komplettiert die Geschäftsführung ihrer deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Jochen Meyers und Kurt Jovy sind seit Dezember Teil des Führungsgremiums, teilt das Unternehmen mit.

Meyers verantwortet in leitender Position seit Oktober 2024 die Betreuung aller Bestandskunden der UI-Gruppe. Er ist seit 2019 im Unternehmen und betreute zuvor als Bereichsleiter mit seinen Teams institutionelle Investoren. Frühere berufliche Stationen im Verwahrstellengeschäft waren die Société Générale, BNY Mellon und BNP Paribas.

Jovy übernimmt als Geschäftsführer die Verantwortung für das Immobiliengeschäft. Er folgt auf Axel Vespermann, der das Unternehmen Ende November nach fünf Jahren verlassen hat. Jovy arbeitet seit 2021 für Universal Investment und kam von der Real I.S. Gruppe.

Geschäftsführung der deutschen Universal-Investment-KVG neu formiert

Bereits im Juni dieses Jahres gab das Unternehmen bekannt, die Geschäftsführung der deutschen KVG nach dem überraschenden Ausstieg von Michael Reinhard im Mai 2023 neu aufzustellen. Reinhards Nachfolger als Deutschland-Chef ist seit Mai 2024 Mathias Heiß. Zusätzlich wurde die lokale Geschäftsführung um Corinna Jäger als Verantwortliche für Steuer-Themen und André Jäger für das Risikomanagement erweitert. Inzwischen ist Jäger zudem Risikochef der UI-Gruppe.

Die Universal-Investment-Gruppe ist mit einem verwahrten Vermögen von 1,1 Billionen Euro die größte deutsche KVG. Das Unternehmen betreibt drei Fonds-Service-Plattformen, neben Deutschland zudem in Luxemburg und Irland. Das Unternehmen beschäftigt etwa 1.700 Mitarbeitende an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm und Krakau.