Vermögensverwalter meint Noch keine Entspannung beim Preis für Öl und Gas
Notierte der Novemberkontrakt (TTF) für Erdgas im für Europa wichtigen Verteilpunkt Holland noch bei fast 340 Euro pro Megawattstunde, so waren zuletzt nur noch weniger als 100 Euro zu zahlen. Innerhalb von nur acht Wochen ist der Großhandelspreis für Gas wieder um rund 70 Prozent gefallen. Die Preise haben wieder das Preisniveau erreicht, das kurz vor der russischen Invasion in die Ukraine herrschte. Das ist weiterhin deutlich über dem langfristigen Mittelwert von rund 20 Euro pro Megawattstunde. Die extremen Verwerfungen des Spätsommers und die damit verbundenen erheblichen Risiken sind damit aber wieder aus dem Markt.
Die Entwicklung zeigt deutlich die Wirkung von Angebot und Nachfrage. Deutschland hat seine wirtschaftliche Stärke genutzt, um „koste es was es wolle“ die eigenen Speicher zu füllen. Eine unbegrenzte Nachfrage zu jedem Preis traf auf ein begrenztes Angebot. Nachdem die deutschen Speicher zu fast 95 Prozent gefüllt sind, ist die Nachfrage nicht mehr ganz so hoch und der Preis gibt wieder nach. Für Endverbraucher bedeutet das aber erstmal noch keine direkte Entwarnung, denn oft laufen die Endkundenpreise über zwölf Monate nach.
Die hohen Einkaufspreise des Sommers sind bei den Verbrauchern noch gar nicht richtig angekommen. Insofern wird auch die Reduzierung der Preise in den letzten acht Wochen kaum eine direkte Wirkung auf die Jahresabrechnung 2022 haben. Einige Energieversorger haben auch schon bereits angekündigte Preiserhöhungen wieder zurückgenommen. Insgesamt ist es ein positives Zeichen, insbesondere für energieintensivere Unternehmen, dass mittelfristig auch wieder mit etwas Entlastung gerechnet werden kann.
Auch beim Öl zeichnet sich etwas Entspannung ab. Hier sehen wir bereits seit einigen Monaten einen abnehmenden Rohölpreis. Die Nordseesorte Brent hatte ihre Höchstkurse rund um 130 US-Dollar pro Barrel im März kurz nach dem Überfall auf die Ukraine erreicht. Heute notiert das Nordsee-Öl mit rund 93 US-Dollar pro Barrel rund 28 Prozent darunter. Die Texanische Sorte WTI hat sich sogar auf knapp 85 US-Dollar verbilligt.
Nachteil für europäische Abnehmer ist momentan noch der starke Dollar, der einen Teil der nachgebenden Einkaufspreise bei Öl und Gas wieder egalisiert. Insgesamt zeichnet sich momentan am Energiemarkt zumindest auf der Einkaufsseite trotzdem etwas Entspannung ab.
Über den Autor:
Gerd Petermann ist Vermögensberater und Certified Financial Planner der Hoppe Vermögensbetreuung.