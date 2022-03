Generali, DEVK, Haftpflichtkasse Noch mehr Gratis-Versicherungen für Geflüchtete

DEVK: Wohngebäude-, Hausrat-, Haftpflichtversicherung und kostenfreie Rechtsberatung

Ab sofort bietet die DEVK in vielen Sparten Deckungserweiterungen an, die Geflüchtete kostenlos in den Schutz der Gastfamilien mit einbeziehen. Wer privat eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus für Geflüchtete zur Verfügung stellt, müsse nichts an der bestehenden Wohngebäudeversicherung ändern, heißt es von der Gesellschaft.

Das mitgenommene Hab und Gut von Flüchtlingen, die nun zum Haushalt von DEVK-Kunden gehören, ist im Rahmen des bestehenden Hausratvertrags automatisch abgesichert. Besteht eine private Haftpflichtversicherung, werden die neuen Mitbewohner den im Haushalt lebenden Familienangehörigen gleichgestellt. „Der kostenlose Versicherungsschutz gilt sogar dann, wenn ein DEVK-Kunde nur eine Single-Haftpflichtpolice abgeschlossen hat“, so DEVK.

Rechtsschutz-Versicherte der DEVK, die Flüchtlinge zu Hause aufnehmen, können für ihre neuen Haushaltsmitglieder auch die kostenlose telefonische Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Alle diese Deckungserweiterungen gelten zunächst befristet bis 31. Dezember 2022.

Haftpflichtkasse: Haftpflicht- und Hausratversicherung

Auch Kunden der Haftpflichtkasse, die Menschen aus der Ukraine im eigenen Haushalt aufnehmen, erhalten kostenlosen Versicherungsschutz. Innerhalb der privaten Haftpflichtversicherung des Gastgebers ist die gesetzliche Haftpflicht der vorübergehend und kostenlos in den Familienverbund eingegliederten Personen mitversichert, soweit kein Versicherungsschutz über eine andere Haftpflichtversicherung besteht.

Der Versicherungsschutz gilt in den Familien-, 60-Aktiv- sowie Selbstbehalt-Tarifvarianten. Für die private Haftpflichtversicherung innerhalb der Betriebshaftpflichtversicherung gilt das Angebot der Haftpflichtkasse ebenfalls.

Der Hausrat von Schutzsuchenden ist im Haushalt des Versicherungsnehmers bis zu 5.000 Euro pro Person versichert. Die Haftpflichtkasse stellt eine kostenlose Grunddeckung mit den Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm und Hagel zur Verfügung. Dabei verzichtet die Gesellschaft auf die Prüfung einer Unterversicherung.