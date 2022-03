Blockchain-Technologie Wie NFTs unsere digitale Welt erobern

Stefan Wallrich

Foto: Wallrich AM

Wir leben in einer Zeit, in der das Investieren in Kryptowährungen langsam zum Mainstream wird und in der regelmäßig neue Trends mit dem Potenzial erscheinen, zum nächsten großen Hype in der Kryptowelt zu werden. So hat sich die Technologie hinter den Non-fungible Tokens (NFTs) schnell als attraktives Instrument für neue Anlagemethoden herauskristallisiert. Ob Zeitschriften, Prominente oder angesehene Unternehmen, NFTs sind in aller Munde. Doch was steckt hinter den drei Buchstaben? Sind die Tokens nur eine Illusion? Oder hat die Idee eine Zukunft und das Potenzial, das Internet dieser Zeit dramatisch zu verändern?

Um zu verstehen, was NFTs sind und wie sie funktionieren, müssen wir uns zunächst mit der Blockchain-Technologie befassen. Generell ist eine Blockchain eine Art Datenbank, die sich aus Blöcken zusammensetzt, die wie Perlen auf einer Kette aneinandergereiht sind. Dabei enthält jeder Block zum einen die eigentlichen Daten, die in ihm gespeichert werden, und zum anderen einen eindeutigen Hash-Wert, der sicherstellt, dass der Dateninhalt unverändert ist. Neben dem eigenen Hash-Wert kennt jeder Block auf der Chain den Hash-Wert des Vorgängerblocks.

Auf diese Weise authentifiziert sich die Blockchain in einer Art Kettenreaktion selbst. Würde irgendwo in der Chain ein Hash verändert, risse die Kette ab. Folglich sind die Daten in der Blockchain vor Manipulationen sicherer als in gewöhnlichen Datenbanken. Diesen Aspekt machen sich die sogenannten NFTs zunutze.



Im Zusammenhang mit der Blockchain ist der Begriff Token am ehesten mit der Nutzung als Vermögenswert verknüpft. Ein Token kann aber auch einen Vermögensgegenstand oder ein Wirtschaftsgut repräsentieren oder eine digitale Entsprechung eines realen Guts sein.

Bezogen auf eine Kryptowährung sind alle Token fungibel, also austauschbar. Das bedeutet, jeder Token repräsentiert den gleichen Vermögenswert. Es ist egal, welchen konkreten Token man besitzt. Er hat den gleichen Wert wie der Token eines beliebigen anderen Inhabers. So funktioniert auch unser Geld. Welcher konkrete Zehn-Euro-Schein verwendet wird, ist egal. Man könnte auch zwei Fünf-Euro-Scheine oder fünf Zwei-Euro-Münzen oder eine beliebige Kombination verwenden. Die Mittel, in diesem Fall Zahlungsmittel, sind austauschbar.

Bei den NFTs ist genau das nicht der Fall. Non-fungible, also nicht austauschbare Token repräsentieren ein ganz konkretes Asset und sind damit einzigartig. Lediglich die Technik der Speicherung auf der Blockchain haben sie mit den Währungs-Token gemein.