Das klassische Modell der Weiterleitung vom Bank- zum Versicherungsberater funktioniere nicht mehr wie früher, obwohl der Beratungsbedarf laut Rollinger vor allem bei der Altersvorsorge hoch sei, auch bei jungen Kunden. Die R+V müsse daher aktiver auf Kunden zugehen, beispielsweise durch eine stärkere Direktberatung, und die vorhandenen Daten besser für die Kundenansprache nutzen. Auch müsse man das Zusammenspiel der verschiedenen Vertriebskanäle verbessern. Bei der Weiterentwicklung der IT will der Versicherungsmanager laut Interview stärker auf künstliche Intelligenz setzen.

Umbaupläne, Konsolidierung, Fusionen: Solche Begriffe brachte man in den vergangenen Monaten mit vielen Unternehmen der Versicherungsbranche in Verbindung, allerdings nicht mit der R+V. Doch trotz eines Rekordergebnisses 2024 steht der Wiesbadener Genossenschaftsversicherer vor einem grundlegenden Wandel. „Wir müssen uns stark wandeln, um auch künftig wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der R+V Versicherung, in einem aktuellen Interview mit dem „Handelsblatt“.

Die Frage des „Handelsblatt“, wie lange die R+V brauchen werde, um mit der neuen Strategie Marktanteile zurückzugewinnen, beantwortete Rollinger nicht. Die positive Nachricht sei, dass man im bisherigen Jahresverlauf wieder auf oder in Teilen auch über dem Marktschnitt wachse. „Viele Sondereffekte haben wir verarbeitet, etwa den Zinsanstieg in der Lebensversicherung.“

Branche muss sich konsolidieren

Als Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat Rollinger traditionell auch die ganze Branche im Blick. Dieser spricht er einen erheblichen Konsolidierungsbedarf zu: „Die Herausforderungen durch den Klimawandel, die Digitalisierung und den Fachkräftemangel werden nicht alle Versicherer allein meistern können.“ Dies gelte sowohl für die 85 Lebensversicherer als auch für die knapp 100 Kfz-Versicherer in Deutschland.

Verkauf von Lebensversicherungsbeständen als Option

Sowohl eine Fusion zwischen Versicherern als auch den Verkauf von Lebensversicherungsbeständen an spezialisierte Abwickler hält der R+V-Chef für gute Optionen. Bestandsabwickler seien spezialisierte Wettbewerber, deren Geschäftsmodell sich bewährt habe. Kunden hätten durch das Modell keine Nachteile. Generell sei ein Bestandsverkauf vor allem für kleine Versicherer eine gute Option, weil die Bestandsverwaltung für sie mit vergleichsweise hohen Kosten verbunden seien.

Auch für sein Unternehmen schließlich er das nicht aus: „Wenn der Verkauf von Lebensversicherungsbeständen für uns von Vorteil wäre, könnten wir nicht einfach sagen, dass wir es nicht machen.“

Kfz-Versicherung: Krise noch nicht überwunden

In der Kfz-Versicherung, wo die Branche zuletzt Milliardenverluste schrieb, sieht Rollinger trotz erfolgter Prämienerhöhungen noch keine Entwarnung: „Durch die erfolgten Prämienerhöhungen gibt es nun eine Verschnaufpause, aber die Krise ist damit nicht vorbei.“ Der Strukturwandel in der Autoindustrie und steigende Ersatzteilpreise würden weiter Probleme bereiten. Für die R+V sei Kfz nicht die entscheidende Sparte, für die Rollinger auch schon in diesem Jahr wieder mit schwarzen Zahlen rechnet.

Kritik an Regierungsplänen zur Altersvorsorge

Thema des Interviews waren auch die Pläne der Bundesregierung. Zur geplanten Frühstartrente, bei der Kinder zwischen sechs und 18 Jahren 10 Euro monatlich vom Staat erhalten sollen, äußert sich Rollinger dabei verhalten positiv: „Gut ist, dass das Wort Rente darin vorkommt.“ Er hoffe aber, dass damit tatsächlich ein Rentenanspruch aufgebaut werde und das Geld nicht vorzeitig für Konsumausgaben genutzt werden könne.

Eine Reform der Riester-Rente vermisst der Versicherungsmanager: „Wir sehen weiterhin den Bedarf, die Verwaltung zu vereinfachen.“ Ob es möglich sein wird, mit der Frühstartrente eine Art modifizierte Riester-Versicherung zu besparen, ist laut Rollinger offen.

Scharfe Kritik übt er an den Plänen von Union und SPD, in der Altersvorsorge verstärkt auf ETF-Sparpläne und kapitalgedeckte Depots zu setzen. „Die Regierung lässt sich zu stark von der guten Entwicklung an den Börsen blenden“, warnt Rollinger gegenüber dem „Handelsblatt“. „Die Risiken an den Märkten sind so groß wie lange nicht“, so der R+V-Chef weiter. Er verweist dabei auf die Unsicherheit, ob selbst Länder wie die USA ihre Staatsanleihen künftig noch bedienen könnten oder wollten.

Plädoyer für lebenslange Renten

Die Forderung Rollingers nach einem klaren Bekenntnis zur lebenslangen Rente bei staatlich geförderten Produkten ist indes nicht neu. Schon vor Monaten hatte er sich in seiner Funktion als GDV-Funktionär für das Thema starkgemacht und sich dabei vor allem mit der Fondsindustrie angelegt.

Nun sagt Rollinger im Interview, dass es bei der Altersvorsorge „nicht um Vermögensmehrung für Besserverdienende, sondern um Altersvorsorge für das Gros der Bevölkerung“ gehe. Deshalb brauche es einen gewissen Schutz für die eingezahlten Beiträge.