Nord LB geht mit Indexfonds nach Asien

Mit dem Publikumsfonds Nord/LB AM Aktien Far East ex Japan T legt die Nord/LB Asset Management Gruppe einen ETF für Asien mit Ausnahme Japans auf. Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Index MSCI Far East ex Japan ab. Der Index enthält sowohl Titel aus entwickelten, als auch aus den Schwellenländern aus dem ostasiatischen Wirtschaftsraum.Nord/LB Asset Management hat mit dem Nord/LB AM Aktien Europe T Fonds und dem Nord/LB AM North America T Fonds schon zwei Index-Publikumsfonds auf Regionen-Indizes im Angebot. Darüber hinaus plant die Gesellschaft einen Publikumsfonds auf den MSCI Pacific Index.