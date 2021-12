Nord- und Westdeutschland M&G erweitert Vertrieb

In seiner neuen Funktion als Vertriebsmanager bei M&G betreut Torsten Honigs (39) vor allem unabhängige Finanzberater, Vermögensverwalter, Sparkassen und Volksbanken in Nord- und Westdeutschland. Honigs berichtet an Susanne Ehrlich, Leiterin des deutschen Einzelkunden-Vertriebs.Honigs kommt von Oppenheim Fonds Trust, wo er seit 2008 als Regionalleiter für den Vertrieb von Publikumsfonds in Nord- und Westdeutschland tätig war. Sein Schwerpunkt lag auf Banken, daneben betreute er Family Offices, Versicherungen und Vermögensverwalter.Zuvor arbeitete Honigs in verschiedenen Funktionen als Finanz- und Wertpapierberater bei der Dresdner Bank.